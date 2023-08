El vibrante, competitivo y exitoso programa de televisión 'MasterChef Celebrity' ha entretenido a audiencias de todo el país y Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Raush han cumplido su labor como jurados.



Ellos han sido los encargados de aportar su experiencia culinaria, desafiar y guiar a las celebridades a través de intensas pruebas y emocionantes desafíos. Sin embargo, hay uno de ellos que se ha robado las miradas, en especial de las televidentes.

Además de su amplia experiencia en el mundo culinario, el chileno Christopher Carpentier es considerado como el ‘papasito’ del reality, quien ya lleva varias temporadas siendo el juez del reconocido programa.



Cada jurado a su estilo se ha ganado el cariño de los colombianos, sin embargo, Carpentier ha llamado en más de una ocasión de las fans por su carisma y forma de vestir.

Aunque es reconocido como uno de los más exigentes y por su humor sarcástico, es el que despierta más admiración entre sus seguidoras, quienes lo ven como un atractivo irresistible.



Prueba de esto son los comentarios que dejan en sus publicaciones en la cuenta de Instagram de 'MasterChef Celebrity', pues no son pocos los internautas que lo adulan por su físico.

La publicación, que cuenta con casi 20 mil 'me gusta' y casi 700 comentarios, está llena de halagos para el reconocido chef, estos son algunos de los comentarios con más interacciones:



"No puedo escoger ninguna en particular, pues me gustan todas esas pintas de uno de los chefs más papitos que existen", "Carpentier siendo el más guapo de los tres", "Él se ve hermoso hasta con un costal encima", "Muy guapo; y sus looks bellos, además de su personalidad me encanta; me parece todo un triplepapito".

Christopher Carpentier se disfrazó de Claudia Bahamón

