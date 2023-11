El jugo que retrasa aparición de las canas: recomiendan tomarlo todas las mañanas

Las canas hacen parte de un proceso natural que viene, en la mayoría de las ocasiones, acompañado con el paso de la edad y al que eventualmente todos llegamos. Sin embargo, muchos ven como una problemática el hecho de la aparición de estas pequeñas hebras que decoran el cabello, buscando una solución inmediata que cubra en su totalidad estos mechones.



Muchos optan por recurrir al tinte para ocultarlas. Sin embargo, es un procedimiento muy invasivo, el cual tiene que tener un constante uso gracias a la salida de raíces en el cuero cabelludo, lo que produce un maltrato en el cabello que a largo plazo es una de las razones que promueven el crecimiento acelerado de las canas.

¿Por qué se producen las canas?

En un estudio de 2016 de la revista médica ‘International Journal of Trichology’, se revela que la causa principal del encanecimiento es la pérdida de melanina a causa del paso de los años, que está fuertemente influenciado por la genética. No obstante, la pérdida o deficiencia de nutrientes, vitaminas y minerales están asociadas a la pérdida de este pigmento natural, suceso que se puede dar por la dieta que se consume más el estilo de vida que se tenga.



Pero, ¿qué es la melanina? Según un artículo de ‘La Revista Chilena de Infectología’, es un pigmento natural responsable de brindarle el color a la piel, a los vellos y al cabello, además de proteger el cuerpo de la radiación ultravioleta de la luz solar. Entre más producción de melanina haya, más oscura es la tonalidad de la cabellera.

No obstante, para alivio de muchas personas, existen alimentos para prevenir las canas que contienen factores clave que ayudan a conservar la juventud del cabello y brindarle brillo y grosor.

Conozca el jugo que retrasa la aparición de las canas

Investigaciones recomiendan iniciar el día con alimentos ricos en fibra y agua. Foto: iStock

Existe una fruta ideal para estimular la producción de colágeno en el cuerpo, proteína esencial para conservar la suavidad y la vitalidad de la piel y el cabello, que es rica en vitamina C e incrementa la obtención de melanina, por lo que podrá librar una buena batalla al problema de las canas, además de liberar su cabellera de la caspa.



El consumo habitual y constante de la naranja va a ayudar a producir un tinte natural en su cabello gracias a las propiedades que ayudan a la formación de vitaminas en glóbulos rojos y facilita la correcta absorción de hierro de otros alimentos. Contiene antioxidantes, disminuye el colesterol y contribuye a la prevención de distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Recuerde que una buena dieta y una salud óptima disminuyen las probabilidades de encanecimiento.



Los expertos recomiendan el consumo de esta fruta en jugo de forma diaria en las mañanas después de un consumo de proteína, ya que esto puede hacer que el color blanco que puede teñir su cabello salga se retrase. Si lo desea, puede consumir la fruta completa para darle un buen uso a la fibra.

Otros alimentos que pueden retrasar la aparición de canas

Si quiere prevenir el envejecimiento del cabello, puede optar por el consumo de los siguientes alimentos, según portales especializados que coinciden con sus propiedades:

Productos lácteos: le brindan al cuerpo altas dosis de zinc, sustancia que protege el ADN del cabello retrasando su envejecimiento. Espinacas: de por si, esta verdura es uno de los que se recomienda su consumo diario. Tiene vitaminas A y B, Calcio, Potasio y Magnesio que conservan el color del cabello. Hígado de res: contiene vitamina B12, hierro y cobre, elementos necesarios para la producción de melanina.

La 'fiebre' por las frutas exóticas colombianas en Europa

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO



