Expareja de Hulk rompe su silencio: futbolista se casó con su sobrina

Após 12 anos juntos, jogador Hulk e esposa se separam às vésperas de oficializar união . . Depois de 12 anos juntos, chegou ao fim o casamento do jogador paraibano Hulk e Iran Ângelo de Souza, com ele quem teve três filhos: Ian, de 10, Tiago, de 8, e Alice, de 6. A separação vem no mesmo ano em que os dois planejavam oficializar a união com uma grande festa em João Pessoa, no mês de dezembro. A separação foi confirmada à QUEM nesta segunda (19) pela assessoria de Hulk. "Hulk e Iran não estão mais juntos. Ambos mantêm amizade e respeito um pelo outro. Tanto que a Iran continua com os filhos na China", disse Acaz Fellegger, assessor de imprensa de Hulk há dez anos. Atualmente, Hulk mora na China, onde o atacante defende o Shangai SIPG, mas já foi destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, na Copa das Confederações e em 2016, na Copa América Centenário.