‘El juego del calamar: el desafío’: Netflix hizo enojar a sus suscriptores

‘El juego del calamar: el desafío', un ‘reality show’ que recupera la esencia de una de las series más vistas de Netflix, ya se encuentra disponible en la plataforma de 'streaming'.



El formato televisivo, al igual que la famosa producción surcoreana, promete llevar al límite a sus 456 concursantes a cambio del gran premio de 4.560.000 euros. Por suerte para los participantes el concurso se aleja de la premisa de asesinarlos para descalificarlos.

La competencia, que hará historia al convertirse en el concurso con mayor dinero en premio para el futuro ganador, ha causado cierta decepción en los usuarios de la plataforma que se engancharon a la producción.

Al momento de llegar al capítulo cinco, los usuarios descubrieron que no habrá más episodios disponibles hasta el 29 de noviembre, además de que no conocerán al esperado vencedor hasta la entrega final, que será estrenada el miércoles 6 de diciembre, una espera que los internautas tildan de inesperada e innecesaria.



La estrategia que usó Netflix para mantener a su audiencia ansiosa por saber cómo se desarrollarán las últimas etapas del concurso fue vestir a sus participantes de forma idéntica a los personajes de la serie y plantear la misma dinámica misteriosa de desconocer la apariencia de los organizadores.

Sumado a esto, los participantes han sido sometidos a diversos juegos que han puesto a prueba el límite de sus capacidades, llevándolos a cuestionarse el punto al que estarían dispuestos a llegar para ganar. Al igual que en la producción surcoreana, los concursantes han apostado,traicionado y entablado alianzas hacia una estrategia que los lleve hasta el final.

¿Qué opiniones han dado los críticos de la nueva apuesta de Netflix?

El ‘reality show’, a pesar de no llevar mucho tiempo de ser estrenado, ha recogido una serie de críticas por parte de grandes medios que han calificado la serie desde varias perspectivas.



Vulture: "El programa de juegos utiliza el lenguaje de los ‘reality shows’ modernos para analizar, a su manera extraña, los temas de la parábola de Dong-hyuk sobre el capitalismo que convierte a los seres humanos en polvo. El hecho de que los reality shows sean en sí mismos un artefacto del capitalismo tardío sólo subraya el punto”. Entertainment Weekly: “A ‘El juego del calamar’ no le faltaron giros, pero este podría ser el más grande de todos. Con su elenco ecléctico y actualizaciones ingeniosas del original, ‘Squid Game: The Challenge’ logra ofrecer suspenso palpable y auténtico drama humano sin asesinar a un solo concursante”. CNN: “Simplemente producir un ‘reality show’ basado en la serie es una manera bastante buena de indicarle al mundo que realmente no entendió el mensaje de ‘show'.



Dejando eso de lado, la versión ingente de Netflix de la serie surcoreana, denominada ‘El juego del calamar: el desafío’, lógicamente transforma el concepto en un Gran Hermano llevado al extremo, que refleja la apariencia del drama original, pero no (gracias a Dios) su número de cadáveres".

Las quejas de los concursantes del ‘reality show’

En esta versión real de ‘Los Juegos del Calamar’, los concursantes no atravesaron juegos letales a la hora de grabarlo. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan estado expuestos a ningún peligro, de hecho, muchos de ellos acusaron a la producción de desarrollar las pruebas en condiciones que han calificado como inhumanas, tachando al programa como “la peor experiencia de sus vidas”.



Hace un tiempo, Internet se llenó de comentarios por parte de los internautas al enterarse sobre el accidente que ocurrió en la prueba ‘Luz verde, luz roja’, en la que presuntamente varios concursantes terminaron necesitando atención médica de urgencia debido a una hipotermia causada por las bajas temperaturas.



“Si bien hacía mucho frío en el ‘set’, los participantes estaban preparados para eso, cualquier reclamo de lesiones graves es falso. Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo, e invertimos en todos los procedimientos de seguridad apropiados”, respondió Netflix ante las acusaciones de los concursantes que aseguraban que la plataforma no tenía las condiciones necesarias para realizar el ‘show’.



Según consignaron medios como ‘The Hollywood Reporter’ y ‘Rolling Stone’, los jugadores afirman haber pasado experiencias realmente desagradables que los dejaron con varios problemas de salud física y mental.

"Fue la cosa más cruel y mezquina por la que he pasado. Éramos una carrera de caballos humanos y nos trataban como caballos en carreras frías", comentó de manera anónima uno de los concursantes del juego.



A esta persona se sumó una jugadora del Reino Unido que se identificó como Marlene y afirmó que la experiencia en la producción del ‘reality’ no era tan extremista como la gente estaba dimensionando pero “definitivamente no tan mínima como Netflix quiere hacer creer”. Además, hizo énfasis en que las condiciones a las que fueron sometidos no eran necesarias para el correcto desarrollo de la prueba.

Pero las condiciones en el ‘set’ no fueron las únicas quejas por parte de los concursantes, ya que aseguraron que el juego ya tenía ganador incluso antes de que iniciara.



Según las versiones de los exparticipantes, otros competidores poseían gran influencia con los productores, lo que los llevó a pasar a las siguientes rondas sin haber superado las pruebas.

Un cierto número de jugadores aseguran haber sido eliminados por los productores en la prueba ‘Luz verde, luz roja’ a pesar de haber cruzado la línea de meta que, en teoría, aseguraba su paso a la segunda ronda.



“En realidad no era un concurso”, informó uno de los exparticipantes anónimos. “Era un programa de televisión y nosotros éramos extras”, añadió.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO