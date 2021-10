'El juego del calamar' pasará de la ficción a la realidad

El Juego del calamar, la exitosa serie de Netflix que ha roto los mejores registros de audiencia en todo el mundo, ha sido la más exitosa de la plataforma y ahora pasará de la ficción a la realidad, todo por una ambiciosa apuesta que organiza el Centro Cultural de Corea –KKC-, en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.



(Le puede interesar: El inusitado boom del fabricante de los dulces de 'El Juego del Calamar').



La idea ha tenido gran acogida y ya se han inscrito más de 400 personas para participar de la competencia en grupos de 15, aunque especifican los organizadores que en esta puesta a punto no habrá muertes como en la serie y también tendrá diferencias con respecto a la idea original.



(Lea además: 'El juego del calamar': algunas lecciones empresariales que deja la serie).

Los organizadores informaron que cuatro de los juegos que aparecen en la serie se han incluido: Ddjaki, el juego de origami que se utiliza para reclutar jugadores; Luz roja, luz verde, quizá una de las escenas más recordadas de la serie, gracias a la muñeca equipada con sensor de movimiento; Dalgona, el de las galletas de azúcar con dibujos; y el de las canicas o esferas de cristal.



(No deje de leer: ¿Qué significan los triángulos y los círculos de ‘El juego del calamar’?).

Facebook Twitter Linkedin

El juego de la muñeca con Luz roja, luz verde. Foto: Netflix



No quedaron en el libreto el dramático juego de la cuerda y los saltos en plataformas de cristal.



Otra de las diferencias con respecto a la serie original es que la bolsa de premios no será tan jugosa como el que se reparte en la serie, y claro, tampoco tendrá violencia, ni derramamiento de sangre ni muertes.



A diferencia del premio mayor de 38 millones de dólares en la serie, en la cual participan 456 personas con dificultades económicas, los inscritos en la actividad recibirán como recompensa trajes deportivos de color verde como los lucen los personajes de la serie.



(No deje de leer: La muñeca gigante de ‘El juego del calamar’: ¿sabe dónde está?).



"Los juegos parecían un poco brutales en la serie para maximizar el elemento dramático. Sin embargo, en realidad todos los juegos de la serie existen y son jugados por niños coreanos desde el pasado hasta el presente", dijo Nam Chan-woo, director del KCC.

ELTIEMPO.COM