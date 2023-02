Baruch Alfonso Cáceres ha logrado inspirar las redes sociales con su testimonio de vida. El joven peruano intentó entrar a la Universidad Nacional de Ingeniería desde el 2015 y este año logró su gran sueño.

Después de salir del examen, sus amigos grabaron un video en el que él, entre risas, contó todo lo que tuvo que hacer para poder estudiar Ingeniería de Minas.



De acuerdo con el metraje, Baruch Alfonso Cáceres estuvo en varias academias preuniversitarias en las que se preparó para el examen, las cuales no dieron resultado durante 8 años.



Sin embargo, el sueño del joven era más grande y su perseverancia igual. Así que sin importar nada, él iba a seguir el tiempo necesario para lograr su anhelado objetivo.

(Siga leyendo: Madeleine McCann: tres mujeres han afirmado ser la niña desaparecida).

La gran noticia llegó este año, pues, con un puntaje de 12.538, el peruano ingresó a la universidad y podrá estudiar la carrera de sus sueños.



“Nunca dejes de creer. Siempre confía hasta el final y da todo. Que al final lo vas a hacer”, dijo Baruch Alfonso Cáceres en el video.

La celebración con su familia



Él es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no bajase los brazos FACEBOOK

TWITTER

Luego de que su historia se conociera en redes sociales, el nuevo estudiante dijo a los medios de comunicación de su país que su padre fue una ficha clave para que él no desistiera de seguir luchando.



"Él es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no bajase los brazos. De tantas decepciones, de tantas caídas, me decía que siguiera, que al inicio cuesta, pero que más adelante se verán los frutos", contó.

(Puede leer: Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira que se ha hecho famosa en Instagram).

Por esta razón, cuando les contó la noticia, su padre lloró y lo abrazó muy emocionado.



Ahora, Baruch Alfonso Cáceres no solo es un ejemplo para su familia, sino también para la misma academia que lo preparó. La institución lo tomó como imagen de perseverancia.



“No es suerte, se llama constancia”, indican en la publicación. Además, señalaron: "Eres todo un guerrero y has demostrado que la constancia es una virtud extraordinaria. Compartimos con tu familia la emoción y orgullo de verte cumplir uno de tus más anhelados sueños, futuro ingeniero”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Shakira y Piqué son la inspiración de los carnavales de Girona, España

Psíquica comentó en el 2019 que Madeleine McCann aparecería en 2023

Óscar Naranjo de Protagonistas de Novela rechazó ayuda de su excompañero