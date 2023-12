Jacques Toukhmanian reveló cuánto llegó a ganar en ‘Francisco el matemático’

En 1999 y por cinco años, muchos colombianos disfrutaron de la novela ‘Francisco el matemático’, que narraba la historia de ‘Francisco Restrepo’, un profesor que a diario debía enfrentar problemas de los adolescentes del colegio donde laboraba que estaban relacionados con embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, entre otros.

Esta producción del Canal RCN contó con el protagónico de Luis Hernando Mesa y la participación de otros actores como: Mauricio Figueroa, Carla Giraldo, Verónica Orozco, Diana Ángel, Juan Pablo Posada, Jorge Monterrosa, Alejandra Borrero, y varios más.



Jacques Toukhmanian ganó popularidad con el personaje de ‘John David’ en esta producción y, gracias a ello, también participó en otros formatos como ‘En los tacones de Eva’, ‘Garzón vive, ‘¿Dónde está Elisa?’, ‘Tarde lo conocí’, ‘Chichipatos’ y ‘La primera vez’.

¿Cuánto ganaba Jacques Toukhmanian en 'Francisco el matemático'?

El bogotano, de 42 años, estuvo como invitado en el programa ‘Impresentables’ de la emisora 40 principales y allí se le preguntó cuánto ganaba en ‘Francisco el matemático’, teniendo en cuenta que estuvo a lo largo de los cinco años de emisión.

“El primer año yo negocié 60.000 pesos por capítulo, eran capítulos de media hora. Menos retención en la fuente, me llegaban 53.000 pesos libres”, confesó Toukhmanian calculando que los 60.000 pesos hoy podrían ser unos 300.000 pesos.



Además, expuso que más adelante, volvió a negociar y llegó a recibir 8.800.000 de pesos, lo que vendría siendo hoy en día, según él, alrededor de 15.000.000 de pesos.

Jacques Toukhmanian agregó que, aunque su salario sonaba alto, no se comparaba con el de los protagonistas, pues su sueldo era entre los 30 a los 40 millones.

Otras revelaciones de Jacques Toukhmanian

En la misma entrevista, el bogotano confesó que su sueño cumplido es ser actor de teatro, uno frustrado es no cantar, no le gustaría dedicarse a la política, su actor colombiano favorito es Enrique Carriazo, y si no se hubiese dedicado a su actual profesión sería un bloguero viajero.



