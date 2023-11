El intrigante mensaje de Mauricio Vélez en medio de rumores de su salida de RCN

Mauricio Vélez es un actor y presentador Colombiano que se ha hecho conocido por sus papeles en algunas de las telenovelas más vistas del país, como: ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Rosario Tijeras’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Rigo’.



(Lea también: Mauricio Vélez y Alejandra Serje habrían sido despedidos de la televisión: ¿por qué?).



En cuanto a su carrera como presentador, Mauricio participó en programas de Caracol Televisión como: ‘Do Re Millones’ y ‘Día a Día’ desde 2010 hasta 2019, y luego, en 2021, pasó a RCN, donde presentó ‘Factor X’ y fue anfitrión de ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’.

Sin embargo, el pasado 16 de noviembre empezaron a correr rumores que sugerían que RCN habría despedido de ‘Buen día, Colombia’ a Vélez y a su colega Alejandra Serje.



“Hay dos presentadores, un hombre y una mujer que se habían quedado sin camello, sin trabajito (...) él llevaba ya un buen tiempo trabajando y haciendo parte de dos programas de un canal muy reconocido. La otra había ingresado recientemente y también se le habría acabado su contrato”, dijo el presentador Oswaldo Martínez, en el programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno.



(Puede interesarle: ¿Por qué el 'cantante del gol' no narró el partido entre Colombia y Brasil?).



Pues bien, Vélez dejó de aparecer en los programas, y el 17 de noviembre la periodista Graciela Torres Sandoval, mejor conocida como la ‘Negra Candela’, confirmó la noticia: “Muchos han preguntado qué pasó con Mauricio Vélez, porque no lo vieron el miércoles, tampoco el jueves, ni el viernes ni hoy. Sencillamente no le renovaron el contrato en el canal RCN Televisión”.



“Resulta que él llevaba dos años y medio trabajando, y lo llamaron esta semana a decirle que no iba más, que había terminado su vinculación con el canal y que muchísimas gracias”, agregó la periodista.



Finalmente, Torres reportó que: “Mauricio, como buen diplomático, como buen actor y como buen ser humano, entendió que su ciclo en el canal RCN había terminado. Lo único que hizo fue darle los agradecimientos más sinceros por la oportunidad de participar en los dos programas que ayudó a consolidar en sus dos años de trabajo”.

Mauricio no se había pronunciado al respecto de su salida, ni la había confirmado a través de sus redes. Sin embargo, en la noche del pasado 20 de noviembre publicó en sus historias de Instagram un intrigante mensaje.

Facebook Twitter Linkedin

El mensaje de Mauricio Vélez. Foto: Instagram: @velezmauri

“A veces es bueno que al barco le entre agua, así la gente cree que se va a hundir y se salen solos”, se lee en una foto que subió el presentador alrededor de las 9 p.m.



(De interés: Estos serían algunos de los integrantes de ‘La casa de los famosos Colombia’).



Muchos de sus seguidores relacionaron la frase con la salida del actor de los programas, y con la insinuación de una denuncia, aunque iría en contra de la historia de la ‘Negra Candela’, quien afirmaba que el presentador no renunció, sino que no le renovaron contrato. Otros sospecharon que la salida de Vélez significó más renuncias dentro del Canal.



Sea lo que sea, aún no ha habido un mensaje oficial de parte de Vélez acerca de la mediática situación.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué pasa si se toma agua con limón a diario? Los efectos en la salud

¿Cómo ver los satélites de Starlink en el cielo? Las apps y la mejor hora para hacerlo

Estos son los festivos en Colombia para el 2024: ¿serán menos o más que este año?