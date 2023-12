¿Volvieron? Aida Victoria Merlano y WestCol mostraron nueva y lujosa casa

Una de las relaciones de famosos que más polémica ha generado en el 2023 es la formada por Aida Victoria Merlano y WestCol, y es que se recuerda que la última vez que tuvieron un enfrentamiento público fue por dinero.

Todo inició porque el ‘streamer’ dijo que la barranquillera le debía plata de pautas hechas: “Yo digo algo públicamente, a mí no me gustó que Aida, que yo a ella le tenía un aprecio bonito, pero con ella todo siempre era billete, todo era plata. En su momento, yo también llegué a hacer historias para ella y nunca le cobré nada. Ella hasta me debe plata, pero yo que le voy a cobrar por una historia si yo la quiero”.



Aida Victoria no se quedó callada y aseguró que ella le ha pagado todo de acuerdo con los trabajos que han realizado, y no entiende por qué “la quema” de esta manera. “¿Por qué no los cobraste?, ¿te dio pena? Pero no te dio pena quemarme. Si querías llamar mi atención te hubieses comportado como un macho, como un varón que eso a mí me prende, pero te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina”.

Aída Victoria Merlano y WestCol habrían vuelto

Ahora, parece que los creadores de contenido resolvieron sus diferencias e incluso habrían tomado la decisión de vivir juntos, esto es lo que especulan los internautas por unas publicaciones de ambos en Instagram.



Según lo visto, WestCol presumió su nueva y lujosa casa, pero allí también estuvo la hija de la exsenadora Aida Merlano, en donde todo el tiempo se mostraron con sonrisas y coqueteos. “¡No! Esta será la chica que yo creo que es ¿Aída te diste cuenta de que era un error dejarme ir?”, le dice Luis Villa a la costeña.

Igualmente, en las historias de Instagram de Aida Victoria, se subió un video del lugar agregando las palabras “New home”, lo que ha llevado a varios de sus seguidores a debatir si ahora vivirán juntos.



Por el momento, los ‘influencers’ no han aclarado si en realidad van a compartir el mismo hogar o solo será la residencia de WestCol.



