La Liendra recordó cómo ha sido su vida y emocionó a todos

Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, sorprendió a sus más de 2.5 millones de seguidores con un emotivo video en el que compartió un poco de su historia de vida.



En la grabación, de 4 minutos de duración, el influenciador muestra cómo era su casa en 2016, antes de que triunfara en el mundo de las redes sociales.



Durante el tour, el joven muestra la sala, los cuartos, entre otros espacios de la vivienda, la cual estaba constituida de una estructura hecha en madera, paredes de polisombra verde y algunos pedazos sin techo cubiertos con tela.



En el video Mauricio se muestra orgulloso de lo que tenía, a su vez, deja en evidencia que no ha tenido las cosas fáciles y que luchado para tener los lujos que tiene hoy en día.



Luego, a través de una de las ventanas de la casa, mostró el barrio en el que creció, el cual, según él, es donde “vive la mejor gente del mundo, porque la gente humilde es la mejor. Nosotros, los que menos tenemos, somos los que más damos”.



A lo largo de la grabación, se ve la evolución de La Liendra y cómo llegó a cumplir su sueño de comprarle a su madre una casa propia, en 2018.



De hecho, recientemente reveló que le regaló una nueva vivienda ubicada en el barrio en el que el joven pasó los primeros años de su vida y una lujosa camioneta de navidad.



“Sin importar el lugar donde naciste ni el nivel económico que tengas siempre puedes cambiar tu justicia y la de tu familia. Solo cree en ti y lucha por eso que deseas y anhelas. No solo por ti si no también por ellos”, escribió el influenciador en el video.



‘La Liendra’ tiene además una finca de más de 700 millones de pesos, una camioneta de alta gama y una motocicleta Ducati.



Recientemente la cuenta de TikTok ‘Bum videos’ dio a conocer que el influenciador cobra 4 millones de pesos por una historia en Instagram, la cual dura máximo 24 horas, y maneja paquetes de 5 y 10 historias por un precio de 15 millones y 30 millones de pesos, respectivamente.



