El influencer Carlos Mario Pastrana Doria, más conocido como Charly Marie, anunció en sus redes sociales que se retirará de dichas plataformas por temas de salud. Según su comunicado, no pasa por un buen momento emocional.

Charly siempre se ha destacado por su contenido cómico, alegrar a la gente y mostrar un resplandor de tranquilidad, la misma que le transmite a sus seguidores que admiran su contenido.







El pasado martes 30 de octubre el influencer compartió un comunicado oficial en el que explicó el motivo por el cual se retira por un tiempo de las redes sociales, situación que ha preocupado a sus seguidores.



“Mi gente, con el dolor de mi alma les digo que mañana tengo cita psiquiátrica porque siento muchas cosas en mi ser que no están bien. Hoy tuve una crisis emocional. Primero debo cumplir con unos compromisos laborales que tengo con mis redes y después de eso lo más seguro es mi retiro temporal. ¡Esperen un comunicado oficial”, escribió en una de sus historias de Instagram.



Según lo dicho en el mensaje, los médicos, dentro de sus recomendaciones, aconsejaron que dos semanas lejos de las redes sociales y todas las plataformas digitales y tecnológicas serán un primer paso para contribuir en su recuperación.

El creador de contenido ya venía haciendo diferentes anuncios sobre el futuro de sus redes sociales y, aunque no daba muchos detalles, sí lanzaba pistas de lo que estaba sucediendo en su vida.



El influencer, además, confesó que su hermano cayó en depresión, por lo que tuvo que ser medicado para tratar su dolencia. Pero lo más impactante para sus seguidores fue cuando él anunció que debía hacer lo mismo para estar bien.







“Hoy me toca a mí y él me dijo lo mismo, yo me encargo, no estás bien y tienes que aceptarlo. Ya no puedo dormir casi y cada vez es peor, cada vez empeora y lo peor es no saber lo que tienes, pero te sientes mal”, menciona para después prometerles a sus seguidores: “Yo volveré más fuerte, porque yo puedo y Dios está conmigo”, relató.

La cuenta de Instagram ‘Rechismes’ subió el comunicado que realizó el humorista y los internautas reaccionaron de una manera incrédula, pues aseguraron que se trataba de una estrategia publicitaria para “llamar la atención”. Además, escribieron que quería hacer lo mismo que el influencer JuanDa.



“Él vio el éxito de Junda y piensa que le irá igual. La salud mental no es un juego”, “Es insólito que jueguen con algo tan delicado. Esa necesidad de llamar la atención me parece muy mal, de verdad” y “Esta es la nueva “tendencia” de los creadores de contenido, jugar con la salud mental”, son algunos de los comentarios que se leen con el anuncio del humorista.

