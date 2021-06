El increíble cambio de la youtuber Pautips luego de sufrir bulimia

La youtuber bogotana Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, con 8.2 millones de seguidores en Instagram y más de 733 millones de visualizaciones en YouTube. En sus redes sociales produce contenido sobre maquillaje, cuidado de la piel, ejercicio físico, autoayuda y otros temas.



En 2017 Pautips publicó en su canal principal de Youtube un video titulado 'Sufrí de bulimia', en el que contó que desde que estaba en el colegio se sentía incómoda con su cuerpo y en su juventud llegó a provocarse vómito después de comer para no subir de peso.



Además, relató que desde que entró al mundo de las redes sociales sufrió por los comentarios de sus seguidores, que la criticaban por su peso y su figura. "Me sentía entre la espada y la pared porque estaba en una lucha contra mí misma", dijo la youtuber.



En agosto de 2019 anunció a sus millones de seguidores que dejaría de hacer videos en YouTube debido a un padecimiento de desorden alimenticio y depresión. Sin embargo, no se retiró de la plataforma y, días después, aseguró que se sentía mucho mejor y todo "había sido una confusión".



Justamente en su última publicación en Instagram, que ya tiene más de 312 mil 'Me gusta', muestra el increíble cambio que ha tenido físicamente, pues en 2017 su cuerpo era muy delgado a raíz de su desorden alimenticio.

Miles de seguidores de la influenciadora colombiana han apoyado su cambio con mensajes motivacionales, en los que le agradecen por compartir su lucha contra la bulimia.



"Te ves muy bien Pau los que hemos pasado por esos caminos de los trastornos alimenticios sabemos lo difícil que es curar!", "Felicidades eso significa mucho en cuanto a crecimiento personal y formación del carácter" y "Gracias por compartirnos tu experiencia", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.



Además de hacer contenido para YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, la bogotana también publicó en 2016 un libro titulado "Tu mejor versión" y ha abierto un canal de Telegram en el que comparte diariamente una frase motivacional con las personas que la siguen.



