La telenovela ‘Rebelde’ fue todo un éxito entre algunas generaciones que no se perdían la historia de los estudiantes del ‘Elite Way School’. Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Alfonso Herrera le dieron vida en la pantalla a un par de muchachos que terminaron formando la banda RBD.

La producción se transmitió entre 2004 y 2006 en México. Sin embargo, sus 440 capítulos traspasaron fronteras de Latinoamérica y en Colombia existe una fanaticada que recuerda esta novela con gran cariño.



Si bien los protagonistas son los más recordados, otros personajes se ganaron el cariño u odio de los televidentes. Ese fue el caso de ‘Celina Ferrer’, una estudiante que constantemente tenía problemas de autoestima, ya que no estaba conforme con su cuerpo y era víctima de ‘bullying’. Además, era la amiga de ‘Mía Colucci’ (Anahí).



El personaje fue interpretado por la mexicana Estefanía Villarreal, quien antes había incursionado en la televisión con la novela ‘Carita de ángel’. No había cumplido la mayoría de edad en 2004 cuando le ofrecieron ser parte de los actores de ‘Rebelde’.



“Marcó mi adolescencia. Trajo el amor de toda la gente de tantos países. Significa amor, tal vez sueno super trillada, pero ‘Rebelde’ para mí es amor. Siempre será uno de los proyectos más importantes, estaría arrepentida de no haber tomado esta decisión con mis papás”, recordó en una entrevista con el medio especializado ‘Portal Entretetizei’.



No obstante, la actual apariencia de la actriz no tiene nada que ver con la que tenía hace años al actuar en la serie RBD y su cambio físico es enorme.

