El incómodo momento que vivió Jennifer López: ¿Ben Affleck no quiso besarla?

El 13 de febrero se llevó a cabo la ‘premiere’ de ‘This is me… Now: A Love Story’, el nuevo proyecto audiovisual de Jennifer López, que se estrenará en plataformas de ‘streaming’ el viernes 16 de febrero. En su película, la cantante habla sobre sus experiencias y el amor, inspirada por su esposo, Ben Affleck. Sin embargo, el director y actor le hizo pasar un momento vergonzoso en la alfombra roja al negarle un beso.

En el video se puede ver a la pareja posar en la alfombra roja del estreno de la película de Jennifer López. El esposo de la cantautora fue criticado en redes sociales por su actitud durante el evento, ya que se le notaba tenso, pero el momento que más causó rechazo fue cuando le niega un beso a la intérprete de ‘On the floor’.

“Pareciera que ella necesita demostrar que están felices, más que está feliz”, “Él parece harto y aburrido”, “Ella suspirará sola siempre, ese señor está en el aire” y “Ella hermosa, pero lo vi a él un poco forzado”, son los comentarios de los internautas sobre la pareja en la ‘premiere’.

(De interés: Jennifer López es una 'adicta al sexo' en su nuevo video junto a Ben Affleck).

A pesar del momento incómodo frente a los ‘paparazzis’, Jennifer López no dudó en mencionar y agradecer a su esposo en su discurso. La actriz y cantante se puso sentimental e incluso se le cortó la voz hablando sobre él.

“Y luego está la persona que me ha inspirado toda la vida. Él fue la inspiración para un álbum hace 20 años”, dijo López.

“Te amo y agradezco que hayas creído en mí y me hayas ayudado a creer en mí misma. Por ayudarme a crecer cada día. Gracias por la familia que hemos creado, por nuestros hijos y todo lo que haces por mí.”, continuó la actriz refiriéndose a Ben Affleck.

(Le recomendamos leer: Jennifer Lopez y su primer álbum de estudio en una década).

Su historia de amor y desamor



La pareja se conoció en 2002 en el ‘set’ de la película ‘Gigli’ y en noviembre del mismo año se comprometieron. En septiembre de 2003, la pareja anunció el aplazamiento de la ceremonia y, poco después, en enero de 2004, ‘JLo’ confirmó su ruptura con Affleck.

La cantante y actriz siguió adelante con Marc Anthony y se casaron en junio de 2004. La pareja dio la bienvenida a los gemelos: Emme Muñiz y Max Muñiz, en 2008. Ellos se separaron en 2014.

Mientras tanto, Ben Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en 2005. Tuvieron tres hijos a lo largo de su matrimonio: Violet, Seraphina y Samuel Affleck. La pareja se divorció en 2018.

Reencuentro de ‘Bennifer’



En abril de 2021, los medios vieron a López y Affleck juntos. ‘Page Six’ reportó que el actor había sido fotografiado saliendo de la casa de ‘JLo’ en múltiples ocasiones. Un año después de su reencuentro, la pareja se comprometió nuevamente.

En julio de 2022, Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas.

(Siga leyendo: Rutina de Jennifer Lopez para mantener la figura: ‘Caminata de ornitorrinco’).

Facebook Twitter Linkedin

Matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck Foto: Isntagram:@jlo

‘This is me… Now: A Love Story’



Antes del lanzamiento de su próximo álbum, ‘This Is Me... Now’, y en honor al veinteavo aniversario de su tercer álbum, ‘This Is Me... Then’, López fue entrevistada por Zane Lowe para ‘Apple Music’.

Durante su conversación, ella habló sobre cómo Affleck la inspiró a grabar su nuevo disco. “Cuando él regresó a mi vida, nuevamente sucedió lo mismo: me sentí tan inspirada e invadida por emociones que simplemente salían de mí. Cuando me siento bien, escribo música. Escribí música y entré al estudio en mayo, y en agosto, cuando nos casamos, ya estaba hecho”, comentó la cantante.

La película se estrenará exclusivamente en Prime Video el 16 de febrero.

La cláusula sexual del matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck



Más noticias en EL TIEMPO

¡Es oficial! Shakira anuncia nuevo álbum inspirado en fans: 'Las mujeres ya no lloran'

Will Smith interpretará a un veterano de guerra de Irak en la película 'Sugar Bandits'

Karol G y Young Miko actuaron sensualmente en 'Contigo', la nueva canción de la Bichota

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO