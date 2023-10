El incómodo momento que vivió Bad Bunny al recibir el Billboard Latino

La noche del jueves 5 de octubre fue testigo de la entrega de los premios Billboard a lo mejor de la música latina en el 2022 y muchos fueron los artistas que desfilaron por la alfombra roja del Wastco Center de Florida, Estados Unidos.



Artistas como Christian Chaves de RBD, Peso Pluma, Karol G, Grupo Frontera, entre otros, llegaron al escenario para recibir premios o para presentarse frente a la multitud.



Así mismo, Bad Bunny fue uno de los cantantes más galardonados y premiados de la noche y con su presentación hizo disfrutar a todos los asistentes al evento.

La canción por la cual el 'Conejo Malo' fue más galardonado por Billboard fue 'Tití me preguntó', por la cual recibió los premios 'Canción Latin Rhythm', 'Artista masculino del año' y 'Canción en ventas'.



Pero, un hecho fue el que marcó la noche de premiación cuando fue nombrado el 'Global 200 Artista Latino', cuyos nominados eran. Karol G, Grupo Frontera, Bad Bunny, Feid y Peso Pluma, resultando ganador de la categoría el boricua Bad Bunny, quien salió apurado a recibir el premio, puesto que se encontraba alistándose para su presentación en el escenario.



El cantante salió casi en 'paños menores' con una camiseta blanca, una bermuda o bóxer negro, medias blancas, descalzo y declaró su sorpresa al recibir el premio: “Si me gano otro, envíenlo al tráiler que me estoy cambiando para la presentación… Gracias gente por escuchar mi música”.



Más adelante, Bad Bunny saltó al escenario, ya con un overol azul e interpretó las canciones 'Tití Me Preguntó', 'Neverita', 'Me Porto Bonito', 'Where She Goes' y 'Un Preview', lo que causó la euforia de los asistentes y muchos bailaron con dichos temas musicales.



Entre los comentarios que recibió la interpretación del cantante en redes sociales como TikTok, están: "se llevó la noche literal", " prendió la noche", "sus presentaciones son otro level", "El artista del año, señores", entre otros.



Otros ganadores de la noche fueron la colombiana Karol G, quien se llevó los premios Spirit of Hope, Hot Latin Songs, Artista Femenino, Album Latin Rhythm, Artista Femenino y Album Top Latin.



El mexicano Peso Pluma también fue uno de los grandes ganadores de la noche por haberse llevado el premio a 'Artista del Año, debut' y otros más con su conocida canción 'Ella baila sola'.

