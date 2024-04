El incidente de Zendaya con el traje metálico en la premiere de ‘Dune 2’: ¿qué sucedió?

modelo y bailarina infantil, debido a su talento fue parte de una de las series de ‘Disney Channel’ que marcó la infancia de muchos en el mundo, ‘A Todo Ritmo’, protagonizando a ‘Rocky Blue’ con tan solo 13 años. La actriz estadounidense Zendaya inició su carrera profesional desde muy joven como, debido a su talento fue parte de una de las series de ‘Disney Channel’ que marcó la infancia de muchos en el mundo, ‘A Todo Ritmo’, protagonizando a ‘Rocky Blue’ con tan solo 13 años.

Ahora es una de las artistas más destacadas en la industria del cine y la televisión, puesto que también es reconocida por ser la protagonista de la serie ‘Euphoria’ y es parte del elenco de las películas ‘Dune’ y ‘Dune 2’.

De la última producción mencionada se realizó la premiere en diferentes puntos del mundo y uno de ellos fue en Londres, Reino Unido, evento en el que Zendaya asistió con un icónico traje metálico que se robó las miradas de todos los que asistieron a la gala.

El traje metálico de Zendaya fue 'una mala idea'



En el canal de YouTube de la revista ‘Vogue’ se tiene una sección llamada ‘Vida en Looks’, en la que se le muestra un álbum al famoso invitado sobre los trajes y vestuarios más relevantes o recordados por la audiencia a lo largo de su carrera. El objetivo es que la celebridad cuente la historia detrás de esos ‘outfits’.

Zendaya fue la invitada más reciente a la dinámica, a quien le enseñaron sus primeras alfombras como una de las chicas "Disney", así como su transición a la adolescencia y la adultez con los atuendos que eligió junto a su estilista Law Roach para cada evento.

Casi al finalizar el video, la actriz habló un poco sobre el icónico traje que utilizó para la premiere de ‘Dune 2’ en Londres: “Este ‘look’ todo el mundo lo conoce y dije: ‘Me pregunto si podría utilizar eso’, entonces se lo mandé a Law y le dije: ‘¿Qué pasaría si usáramos esto para el estreno?’”.

Ante la propuesta de la artista, el estilista de moda se sorprendió y le preguntó si ella le hablaba en serio, puesto que no quería poner en marcha un vestuario que probablemente no utilizaría: “No me hagas empezar con algo y me obligues a hacer esto con lo que te acobardarás en el último minuto y tendrás demasiado miedo para usarlo”.

A lo que Zendaya le contestó: “Sí, podemos hacerlo, uno de los hombres que lo hizo originalmente está con nosotros”, tras esto Law Roach le explicó a la artista que podría tener problemas si las piezas no encajan con algunas proporciones de su cuerpo, esto porque las articulaciones debían ser exactas para permitir su movimiento.

Pero el inconveniente no se presentó en ese aspecto: “Después de usarlo durante unos 10 minutos o menos me mareé mucho, el metal retiene el calor rápidamente y en cierto modo lo atrapa. A medida que pasaban los días pensé: ‘esta es una mala idea, ¿por qué hice esto?’, pero me lo puse, salí y lo hice”, le expresó la actriz a ‘Vogue’.

Zendaya Breaks Down 23 Looks, From Euphoria to Dune | Life in Looks | Vogue



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO