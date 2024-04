El impacto viral de Georgina Rodríguez: su vestido blanco desata furor en las redes

La empresaria Georgina Rodríguez es toda una celebridad en las redes sociales. Con tan solo un video de 10 segundos subido a la plataforma TikTok, la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo rompió un récord con su metraje que reúne más de 140 millones de vistas.

Con su reciente incursión en la red social china, la mujer, madre de seis hijos, demostró una fuerza arrolladora con su carisma, sentido de la moda y consejos de vida. Gracias al éxito de su serie, se abrió paso en el mundo de los videos cortos.

Tan solo van unos meses desde que Georgina Rodríguez subió su primer metraje y no para de sorprender a sus más de ocho millones de seguidores. Prueba de ello, el 5 de abril compartió una grabación que, rápidamente, se volvió viral.

Sea para estar en una alfombra roja, en casa o de vacaciones, la 'socialité' posteó un llamativo 'look' que dejó al descubierto su sentido de la moda: un vestido blanco, largo, ceñido al cuerpo que evoca elegancia gracias a su diseño simple.

Con su nueva vestimenta, Rodríguez no desaprovechó la oportunidad para tomarse varias fotos y realizar diversos videos para sus redes sociales, como Instagram y TikTok. En esta última, se convirtió en toda una sensación.

Bajo la descripción: "Lo siento, no lo siento", alcanzó más de 140 millones de reproducciones, siendo uno de sus metrajes más vistos. La mujer caminó al frente de la cámara mientras pronunciaba la frase: "I’m sorry, I don’t speak in english very good", que traduce en español (lo siento, no hablo muy bien inglés).

Su grabación dejó ver la confianza que tiene, gracias a la elección de otros accesorios que hicieron resaltar su atuendo. Su opción de un peinado recogido, un collar con una piedra en el centro y unos pendientes pequeños hicieron que fuera alagada por muchos.

La mujer lució su vestido con un abrigo. Foto:Instagram: @georginagio Compartir

Además, en otras fotos compartidas mostró que complemento su 'look' con un abrigo largo de paño de color blanco. La publicación que hizo en Instagram, con un carrete de fotos, reúne más de tres millones de 'me gusta'.

"Hermosa de blanco", "Eres un ícono de la moda", " Todo te luce", "Algo tan simple, puede convertirse en un gran atuendo" y "Qué lindo vestido", fueron algunos comentarios de los internautas.

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO