‘Jamón crudo sin sal’: el relato de los primos Strauch, sobrevivientes de los Andes

En un programa documental presentado por Jordi Évole en ‘Antena 3’ de España, los primos Adolfo, Daniel y Eduardo Strauch, tres de los 16 sobrevivientes de un accidente ocurrido en 1972 en la Cordillera de los Andes, compartieron su historia de supervivencia.



Estos hombres desvelaron los roles que desempeñaron en los 72 días que pasaron en las montañas, una experiencia que marcó sus vidas de manera inolvidable.



Fernando Parrado y Roberto Canessa han sido las figuras más conocidas del accidente aéreo que involucró a un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, cuando se estrelló en su camino a Chile.

Su travesía para buscar ayuda y rescatar a otros 14 sobrevivientes se ha inmortalizado en libros, películas y crónicas. Sin embargo, los primos Strauch, en la película ‘La Sociedad de la Nieve’ de Juan Antonio Bayona en Netflix, finalmente reciben el reconocimiento que merecen.



En medio de la desesperación y la falta de alimentos, Adolfo Strauch tomó una decisión angustiante pero vital para la supervivencia de todos: "Le dije a Daniel: 'Algo tenemos que hacer, de acá no salimos, vamos a tener que comer los cuerpos'", relató.



“Ahí podría haber cambiado la historia, porque si yo te decía: '¿Estás loco?’, nos hubiésemos demorado hasta el día 10 y terminábamos todos fundidos”, le responde Daniel Strauch. “Hubo un momento conmovedor que fue convenciendo a muchos: cuando ofrecimos nuestros cuerpos, unos a otros”, aporta Eduardo Strauch.

¿Cómo se vuelve a la vida tras estar 72 días muerto? #LosDeLaNieve pic.twitter.com/7jWlb1Mrh5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 28, 2024

Durante un reencuentro en una chacra en Colonia, Uruguay, los primos compartieron su relato con Jordi Évole, describiendo conmovedoramente los 72 días de su odisea en la montaña.



Se desconectaron completamente de la realidad y al ser rescatados, no podían comprender lo que estaba sucediendo. La experiencia fue traumática y desconcertante para todos los sobrevivientes.



“Estábamos totalmente desconectados de la realidad. Cuando nos rescataron no entendíamos nada. De repente veíamos una horda de periodistas y nos preguntábamos: ‘¿A quién vienen a buscar?’, comentó uno de los primos Strauch.

Fue una montaña inhóspita y cruel, donde murieron familiares y amigos. Y aún así, algunos supervivientes “darían cualquier cosa por volver una noche allí”. #LosDeLaNieve pic.twitter.com/wFrlrvTwfe — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 28, 2024

En total, de los 45 ocupantes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, solo 16 sobrevivieron a esta tragedia. A medida que pasaban los días, la falta de alimentos se volvía aún más desesperante.



Los cuerpos de quienes habían fallecido se convirtieron en la fuente de energía necesaria para mantenerse con vida, aunque esta decisión los marcó profundamente.



Los primos Strauch conocían la identidad de los cuerpos que consumían, mientras que el resto de los sobrevivientes no tenía conocimiento de esta práctica. A pesar de la necesidad, cargar con esta decisión fue extremadamente difícil para ellos, y la distancia emocional con las víctimas fue un alivio en medio de la agonía.



Daniel tuvo una experiencia particularmente impactante cuando un padre le preguntó si su hijo había sido consumido o si podía ir a buscarlo, ya que sabía que el cuerpo de su hijo estaba intacto.

A pesar de la brutalidad de esta experiencia, la necesidad de sobrevivir los llevó a romper con tabúes y tradiciones religiosas. "Los que rompimos el tabú fuimos nosotros, los más salvajes, los que no escuchábamos lo que nos decían nuestros padres sobre la religión. Si vas a las tradiciones, jamás vas a la antropofagia. Es pecado mortal", sostuvo Adolfo.



La conversación con Jordi Évole se adentra en terrenos sombríos cuando los protagonistas comparten las experiencias relacionadas con los métodos que utilizaron para alimentarse de los cuerpos humanos.



Adolfo recuerda: "Salí del fuselaje con un fragmento de vidrio, agarré un cuerpo boca abajo sin conocer a quién pertenecía, corté un trozo de pantalón y una porción de carne de la nalga, y lo probamos. Para minimizar la gravedad de la situación y darle valor al acto, dije: 'Esto es como jamón crudo sin sal', pero en realidad no tenía ningún sabor".



Eduardo reflexiona sobre esta experiencia y señala: "Lo sorprendente de la naturaleza humana es que, después de unos pocos días, se volvió tan normal como comer pollo, y ya no nos enfrentábamos a ningún problema. Nuestras mentes se bloquearon, de lo contrario, habríamos enloquecido".

Escucharlos narrar cómo fue el accidente pone los pelos de punta. #LosDeLaNieve pic.twitter.com/603JURq5JA — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 28, 2024

Sin embargo, para algunos de sus compañeros, tomar la decisión de consumir restos humanos no fue tan sencillo. Adolfo relata cómo hicieron un esfuerzo para alentar y apoyar a aquellos que aún no habían probado esta desesperada medida.



"Para facilitar y motivar a quienes no habían comido carne humana, improvisamos una especie de parrilla utilizando un cajón de Coca Cola, algunas piezas de madera, un trozo de chapa, y cocinamos algunos trozos de carne como si fueran un churrasco. De esta manera, todos lograron comer algo", contó.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.