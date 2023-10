El imitador de Elvis Crespo en 'Yo me llamo' se llevó cinco millones en la última gala

El imitador del cantante estadounidense Elvis Crespo fue quien se llevó el premio en el último capítulo de 'Yo me llamo'.



En esta oportunidad, el cantante interpretó la canción mía y puso a disfrutar al público y a los jurados.



Entre los comentarios que recibió el imitador estuvo el de Pipe Bueno, quien manifestó que estuvo "preciso y formidable".

Como es costumbre en el programa, la inteligencia artificial llamada Symphony, fue quien escogió al preferido de la noche, que en esta oportunidad se trató del cantante de merengue.



Esto ocasionó la emoción del cantante, quien llegó hasta las lágrimas nuevamente, y pudo escoger una de las figuras de los cantantes que se encuentran en el reality



Al escoger una de las figuras, Carlos Calero, fue el encargado de revelar la cifra impresa en la tarjeta, la cual tenía un premio de cinco millones de pesos.



La figura que escogió el cantante fue la de Elvis Crespo, y manifestó que, gracias a este artista, no cayó en malos pasos como las drogas y la delincuencia.



El imitador agradeció el haber sido escogido como el mejor de la noche y aseguró que esos premios económicos del show le han ayudado a sostener a su familia.



Sin embargo, tres fueron los imitadores que no fueron del agrado de los jurados en la noche del jueves 5 de octubre y estos fueron: Amy Winehouse, Ryan Castro y Alejandra Guzmán, quienes tendrán la oportunidad de demostrar que son el 'doble perfecto'.

