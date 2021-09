La insólita historia del hombre que ha comido más de 32.340 hamburguesas

Donald Gorske es el ‘El Rey de Big Mac's’ y ostenta el título del récord Guinness por la mayor cantidad de hamburguesas consumidas; unas dos hamburguesas diarias desde 1972.



La primera vez que batió el récord fue en 1999. Ahora, 22 años después, se superó a sí mismo, al completar la suma de 32.340 Big Mac's comidas.



(Además: Carlos Vives es reconocido por Guinness World Records).

Este hombre, oriundo de Wisconsin, Estados Unidos, es todo un amante de las hamburguesas.



“Me encantan como ningún otro alimento. Cumplo 50 años de comerlas, después de comer una Big Mac cada día. Lo que significa para mi una Big Mac de McDonald’s es ¡La mejor hamburguesa del mundo! Cuando me gusta algo, me quedo con eso para siempre”, le dijo a Guinness.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Gorske en un establecimiento de McDonald's. Foto: guinnessworldrecords.es

El día que todo comenzó

Gorske aún recuerda el día en el que comenzó su afición, un 17 de mayo de 1972.



“Decidí manejar directamente a McDonald’s y compré mis primeras tres Big Mac's. Entonces, sentado en mi carro, me las comí. En ese momento, pensé: ‘Esto es lo que probablemente voy a comer esto por el resto de mi vida’. Coloqué los cartones en el asiento trasero del carro y empecé a contarlos desde el primer día”, explicó a Guinness World Records.



Este hombre organizaba cada día las cajas y los recibos de las hamburguesas que comía. Ahora, tiene una gran colección dentro de un cajón de vidrio, en donde están etiquetadas con su respectivo año.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la colección de Donald Gorske. Ha guardado todas las cajas y recibos de cada hamburguesa. Foto: guinnessworldrecords.es

Una vida comiendo hamburguesas

Las hamburguesas han formado parte esencial en su vida. En un principio visitaba el establecimiento de McDonald’s para comprar las respectivas hamburguesas que consumía para mantener su marca. Después, llegó a un acuerdo con el dueño de la franquicia y, desde entonces, recoge los lunes y jueves las seis u ocho hamburguesas que necesita.



Mary Gorske, la esposa de ‘El Rey de Big Mac's’, comenta a Guinness que Donald, de vez en cuando, le compraba una Big Mac como regalo cuando eran novios. Ella asegura que no sabe en qué momento el pasatiempo de su esposo se convirtió en una ‘obsesión’.



En sus redes sociales, también comparte una que otra foto. En uno de sus ‘post’ en Instagram publicó su ‘Big Mac Hall of fame’ (en español, salón de la fama de la Big Mac), donde atesora varias fotos y memorias sobre su vida como amante de las hamburguesas.



(Le puede interesar: El récord de Montoya que podría romper Max Verstappen).

Sin papas, por favor

A pesar de su gran consumo de comida rápida y de las 563 calorías que contiene cada hamburguesa, su salud es envidiable. Los niveles de azúcar en la sangre son normales, al igual que el colesterol.



Don, como le dicen sus allegados, asegura que nunca pide las papas y deja las hamburguesas como su comida principal. Además, camina unos nueve kilómetros al día para estar saludable.



Al parecer, Gorske pretende seguir comiendo las hamburguesas que sean necesarias como para volver a batir su récord en los próximos años.

Más noticias

Los récord Guinness más insólitos de la historia

Melina Ramírez anuncia su nuevo trabajo en reality 'picante' de Netflix

Así era el Palacio del Colesterol en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO