Eso de que los amigos están en las buenas y en la malas, un hombre en Bélgica quiso comprobarlo jugándoles una broma a familiares y amigos.



David Baerten, un creador de contenido en TikTok, se hizo pasar por muerto con complicidad de su familia más cercana, porque quería saber con quienes de sus amigos y familiares contaba, para pasar los peores momentos.



El hombre quien supuestamente había fallecido en un accidente automovilístico, se presentó el día de su funeral en un helicóptero y asombró a todo aquellos que se encontraban allí.

Muchos de ellos se enojaron al verlo descender de la aeronave y calificaron la broma como una falta de respeto. Otros se sintieron muy felices al ver que Baerten todavía se encuentra entre ellos.



La familia de Baerten colaboró con la broma, siguiendo el plan a través de sus redes sociales: “Descansa en paz, papá. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda una vida por delante.



¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”, fue el mensaje que escribió su hija, para que nadie sospechara el plan de su padre, quien quería “darle una lección” a sus allegados y saber a ciencia cierta quién lo apreciaba de verdad.

Por su parte, Baerten expresó: “Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí poco apreciado, por eso quería darles una lección de vida y mostrarles que no deberían esperar a que alguien esté muerto para reunirse con él”.

En cuanto a los amigos que se encontraban en el lugar añadieron: “nos tienes”. “Te juro que estaba llorando y luego me dio el susto amigo, te queremos mucho’, Larga vida a Ragnar, me alegro de que todavía esté con nosotros”.

Aunque el vídeo del belga no se ha subido por completo en sus redes, otro de los asistentes al ‘funeral’ compartió el momento en TikTok y se hizo viral.



“Después de esto no le vuelvo a hablar en la vida”, “Cómo podemos hacer eso, a los que amamos”, “Me alegro de que te hayas reconciliado y te hayas encontrado de nuevo”, fueron algunos de los comentarios en la red social y otros recordaron a otras personas que han hecho este tipo de bromas, pero no para darles una lección a sus familiares, si o para evitar ser enjuiciados o por no pagar una deuda.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

