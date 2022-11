'El hombre pollo de Filadelfia', así apodaron los habitantes de esta ciudad ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, a Alexander Tominsky, de 31 años, luego de lograr un curioso récord: comió 40 pollos asados en 40 días.



Al momento de su gran logro, solo podía pensar en todos quienes lo veían tragar pedazo a pedazo mientras le gritaban: "¡Cómete ese pájaro!". Cuando terminó, se levantó y cantó la icónica canción 'Streets of Philadelphia', de Bruce Springsteen.

Nacido en Rhode Island y residente de Filadelfia desde 2014, Tominsky aseguró en entrevista con el diario 'The New York Times' que no tiene ninguna marca personal, no es un experto en este tipo de competencias, tampoco quería ganar dinero; solo lo hizo porque quiso.

40 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa — smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022

Su propósito, según él, era hacer algo que le trajera dolor a su cuerpo para hacer sonreír a las personas, ya que "la gente está sufriendo".



“Estoy feliz de que haya terminado. Mi cuerpo está listo para repararse”, dijo al medio mencionado luego de su victoria.

Y es que comer pollo asado todos los días no es lo más recomendable para la salud. Él mismo confesó que al principio no sintió dolor alguno; pero, a medida que pasaban los días, crecían cada vez más los dolores y la hinchazón abdominales. Aseguró haber sentido el latido de su corazón en el estómago.



“Esto es solo un pequeño inconveniente y un sacrificio por la alegría que parece estar trayendo a la gente”, pensaba al momento de las dolencias. "El dolor es parte de eso (...) El abuso, la tortura, todo eso es solo parte de la experiencia", añadió a 'The New York Times'.

36 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/5CJo8vuPgU — smooth recess (@AlexiconTom) November 2, 2022

Eso sí, describió las aves al horno como una bomba sensorial: el cuero es grasoso y salado, mientras que la carne es seca. El sonido viscoso de los dedos aceitosos, las mordidas a los huesos y cartílagos, y el ejercicio de deglutir no le traen buenos recuerdos. En sus palabras, los últimos días del reto, básicamente, se bebió el pollo.

Cualquiera pensaría que ganó peso, pero no es así: perdió aproximadamente 7 kilos durante los 40 días porque esta solía ser su única comida durante una jornada diurna, ya que se demoraba alrededor de dos horas en comer el pollo entero.



A pesar de todos los inconvenientes, su meta inicial era de 30 días, pero sintió que no había ido lo suficientemente lejos y la alargó durante 10 días más.

Celebrated my 15th consecutive day of eating a whole rotisserie chicken. Today I treated myself to @bostonmarket pic.twitter.com/hOArPT1cnR — smooth recess (@AlexiconTom) October 12, 2022

Concluyó que no se arrepiente de nada. Incluso, llegó a afirmar que si, por alguna tonta razón, falleciera a raíz de este reto, “habría estado de acuerdo con el sacrificio”. Pero, su historia no termina aquí. Aseguró que su siguiente reto será sushi. ¿Lo volverá a lograr?

