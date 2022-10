En las diferentes culturas existen todo tipo de mitos o creencias. Hay quienes creen en historias de Semana Santa, otros consideran reales algunos murmullos sobre la época de Halloween, y también están los que ven reales ciertas aventuras en la víspera de Navidad. Pero, existen otro tipo de personas que dejan volar su imaginación y se centran en su única verdad absoluta, como es el caso del hombre que duró varias décadas sin bañarse por temor a enfermarse.

El iraní Amou Haji murió a los 94 años de edad en el pueblo de Dejagah, en la provincia de Fars al sur de Irán, luego de haberse bañado por primera vez en décadas, según comentaron varios medios locales de Irán.



(Le recomendamos leer: La reina de belleza asesinada por su esposo que quería casarse con su amante).

‘El hombre más sucio del mundo’

Haji fue un hombre solitario, nunca tuvo esposa, hijos ni familia; en la mayor parte de su vida se le vio solo y aislado de las personas. De igual manera, fueron 60 años en los que nunca sintió las placenteras gotas que caen de las duchas, solo por el miedo a contraer una enfermedad.

Amou Haji, ermitaño iraní, el hombre más sucio del mundo. Se bañó después de seis décadas y falleció a las pocas semanas (1928 - 2022) pic.twitter.com/UTQ5MXyoyy — cementerio (@cementerio) October 25, 2022

Su historia llamó la atención de los pobladores e historiadores que, por cierto, realizaron un documental llamado 'La extraña vida de Amou Haji', grabado en 2013. Allí se evidenció que el no querer se dio porque sufrió problemas emocionales cuando era joven y ello también provocó que se alejara de la sociedad.



Dado su suceso, tanto historiadores como habitantes de Irán apodaron a Haji como ‘El hombre más sucio del mundo’, pues en el documental él confesó que sentía fobia por el agua, jabón e incluso por la comida.



(No deje de leer: La historia detrás de la tétrica foto de un niño con la cabeza de su madre).



Sin embargo, eso no fue lo más llamativo de su historia de vida. De hecho, una de las anécdotas que más llamó la atención fue la de su dieta, la cual muchos cuestionaron por la manera en que pudo sobrevivir tantos años sin peligro a intoxicarse.



Haji tenía como comida favorita y plato principal el puercoespín podrido, cuyo insecto le causaba un gran gusto en su paladar. También lo acompañaba con agua que recolectaba de una lata de aceite oxidada o de algunos charcos cercanos a su lugar de estadía.



Pero no solo eso, Haji también comía animales que encontraba atropellados en los caminos por los que transitaba y, además, tenía la costumbre de fumar las heces de algunos esos en vez de hacerlo con algún tabaco que encontrara por donde caminaba.



(Siga leyendo: Los siameses 'originales' que tuvieron 21 hijos y lograron una gran fortuna).

Una vida aislada pero con gente que lo apreciaba



Haji pasó un largo tiempo viviendo en un hueco de una de las calles de Dejagah, por lo que los habitantes del pueblo decidieron construirle una choza para que el anciano pudiera vivir un poco más a gusto.

R.I.P



> PASÓ MEDIO SIGLO SIN BAÑARSE



El hombre que ves en pantalla era Amou Haji, quien era reconocido como el hombre más sucio del mundo, Dejó este mundo a los 94 años de edad, en su natal Fars, provincia de Irán pic.twitter.com/d1gL3vtiie — 23 (@MatySwag23) October 25, 2022

Este mismo grupo de personas lo convenció para que tomara un baño y pudiera descansar de la mugre que cubría su rostro, cuerpo y la poca ropa que llevaba. Haji accedió y, luego de 60 años sin saber lo que se sentía el agua limpia en el cuerpo, lo hizo y finalmente se bañó.



Sin embargo, a los pocos meses de haberse duchado, Haji murió, como aseguran en medios locales muchos de los testigos de su deceso. El anciano iraní se fue al cielo limpio, tranquilo y descansado en paz.

Motivo de su muerte

Pese a que los habitantes y médicos especialistas obviaron las múltiples razones por las que pudo haber fallecido el iraní, llegaron a asegurar que el anciano pudo haber contraído cantidades incontables de virus, bacterias e infecciones; lo sorprendente de su caso es que los doctores no encontraron anomalías en su cuerpo, de hecho aseguraron que Haji tuvo una estado de salud estable, explicó el medio ‘Daily Mail’.



¿Cómo fue posible? El Dr. Molavi, encargado de realizar los exámenes pertinentes, concluyó que, aunque Haji no se bañó por un tiempo considerable, sí desarrolló un sistema inmunológico potente, luego de permanecer décadas en condiciones extremadamente desagradables y antihigiénicas.



Finalmente, el anciano de 94 años de edad falleció a causa de su vejez. Sin ir más allá de la ciencia, los órganos de Haji dejaron de funcionar y, con el tiempo, perdió la fuerza para seguir respirando, explicaron en el medio ‘Daily Mail’.

👨🏾 El hombre más sucio del mundo fallece a los 94 años



Un iraní conocido como "el hombre más sucio del mundo" por no haberse duchado en décadas, falleció a sus 94 años, anunció el martes un medio oficial. pic.twitter.com/miccaibQBt — 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒊ñ𝒐𝒔𝒂 𝑵𝒆𝒊𝒗𝒂 1.340𝒂𝒎 (@LaCarinosaNeiva) October 25, 2022

También puede leer:

El millonario empresario que negó a su hija por 38 años y tuvo que indemnizarla

El 'vampiro' de carne y hueso que dormía en una cueva y atacaba en las noches

‘Miss Inhundible’: la latina que sobrevivió al Titanic y otros dos naufragios

La terrible historia de un hombre que se convirtió en mito y pesadilla por su cara

Tendencias EL TIEMPO