Amou Haji es un habitante de calle iraní, tiene 87 años y ha vivido casi los últimos 67 años de su vida en las calles de la provincia de Fars, en aquel país asiático. Sus condiciones de vida son extremadamente paupérrimas, pues su cotidianidad gira en torno a convivir con agua estancada en mal estado, animales muertos descomponiéndose y los residuos de basura del pueblo.

Así es como pasa los días el que es considerado por algunos medios, como el ‘hombre más sucio del mundo’. Algo que, al parecer, no ha sido de gran importancia para él, ya que según informa el diario ‘El Clarín’, lleva sin bañarse casi 70 años.



Es decir que la última vez que este hombre se dispuso a recibir una ducha, Pelé, el astro basilero de fútbol, no había jugado su primer mundial, Marilyn Monroe tenía apenas 29 años y la guerra de Vietnam aún no había empezado.



Ahora bien, su historia se hizo viral cuando un medio local de Irán realizó la historia de Amou en 2014. En pocos días se volvió tendencia en todo el mundo y se ganó el apodo del ‘más sucio del planeta’.



Sucio, pero con un excelente estado de salud

Sin embargo, pese a que han pasado casi ocho años desde su primera aparición pública, el hombre se sometió a un análisis médico para dictaminar si se encuentra con alguna patología grave. Los especialistas se encontraron con una gran sorpresa, pues esperaban ver todo lo contrario a lo que arrojaron los resultados.



El doctor Gholamreza Molavi, de la Escuela de Salud Pública de Teherán, convenció a Amou para pasar a la sala de revisión. Los exámenes estaban ligados a pruebas ETS, Hepatitis y parasitología, informó ‘El Clarín’.



Ningún resultado dio positivo para alguna de las pruebas realizadas a este hombre. No tenía parásitos, bacterias o algún síntoma que le produjera un peligro inminente para su vida teniendo en cuenta su avanzada edad.



Unos exámenes sumamente sorprendentes, pues según manifestó Amou a los especialistas, el consume por lo general carne de animales crudos que han acabado de fallecer, o que puede encontrar en la calle inherentes a causa de accidentes de tránsito. Así, como tomar agua estancada y fumar heces de animales cuando no tiene para tabaco.



Una de las razones que señala el doctor Molavi es que su sistema inmune ha adquirido defensas extremadamente fuertes a razón de su vida en la indigencia durante más de medio siglo.

El único problema de Haji es que sufre constantes atropellos de la comunidad, que lo desprecian por su condición de calle, llegando al punto de ser agredido física y verbalmente por sus ‘vecinos’ cercanos al lugar de vivienda, que por lo general está a las afueras de la ciudad.



Las autoridades han hecho un llamado a los habitantes del sector para que eviten el matoneo contra Amou. Si bien han llegado diversas ayudas de algunas organizaciones, este se ha negado a recibirlas, debido a que teme que si se baña pueda enfermar y morir.

