¿Lo recuerda? Así luce hoy el 'hombre más sexy del mundo' que se tomó las redes en 2013

Omar Borkan Al Gala se volvió una celebridad internacional después de que diferentes medios de comunicación señalaran que supuestamente habría sido expulsado de Arabia Saudita, en el 2013, por ser el "hombre más sexy del mundo". Pues se rumoreaba que su belleza era una distracción para las mujeres y creaba molestias entre los hombres.

Luego de que la historia se viralizara en redes sociales, el modelo iraquí fue muy solicitado por diferentes medios de comunicación. Incluso, en una entrevista con 'Lovin Dubai' reveló que en realidad no lo expulsaron del país, sino que simplemente le pidieron que abandonará un festival cultural llamado Jenadriyah porque atraía mucha atención femenina.



“Cuando comenzó la escena, la policía religiosa vino y me pidió que no causara problemas y me dijo que tenía que abandonar el festival”, afirmó.



Sin embargo, este incidente fue malinterpretado por los medios, pero le sirvió para volverse muy popular en el mundo.

Luego de un tiempo se conoció con Yasmin Oweidah, una diseñadora e hija de un multimillonario con quien se casó en 2015 y tuvo un hijo, Theyab. Sin embargo, a finales del 2018 anunciaron su divorcio.



Mientras sostenían una relación, la mujer fue fuertemente criticada en las redes sociales, pues varias personas aseguraron que ella "no era lo suficientemente guapa para él". En ese entonces, Omar Borkan tuvo que salir a su defensa.

¿Qué paso con Omar Borkan Al Gala?

Se conoce que actualmente vive en Dubai y tiene 34 años, se dedicó al modelaje para varias marcas como Hugo Boss, Tag Heuer y Oppo, entre otras. También se convirtió en actor, escribe poemas y hace fotografías.



Por otro lado, fue presentador de un programa transmitido por el canal de YouTube Mazaj. Por lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.3 millones de seguidores, vive una vida rodeada de lujos.



Además, se puede evidenciar que constátente realiza diferentes viajes y le gusta practicar deportes extremos.

Con los años su aspecto físico ha cambiado bastante, sin embargo, todavía tiene una gran fanaticada y varias mujeres suelen dejarle diferentes comentarios en sus publicaciones.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

