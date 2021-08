A los viejitos nos echaron a un lado: 'Hombre Caimán' sobre Sábados Felices

Álvaro Lemmon, humorista de Plato, Magdalena, es recordado por su participación como el ‘Hombre Caimán’ en Sábados Felices, pues hizo parte del programa por más de 40 años. En la producción contó chistes, cantó, actuó y, tal como ha mencionado en sus redes sociales, incluso escribió libretos.



Su salida del programa humorístico en 2019 sorprendió a todos los televidentes e incluso al mismo ‘Hombre Caimán’.

“Me llamaron a darme la mala noticia, me dijeron: es que tú llevas mucho tiempo aquí trabajando, ya llevas 45 años aquí en Sábados Felices, además tú ya te pensionaste, o sea, a los viejitos nos echaron para un lado” explicó Álvaro en una entrevista al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, de ‘Canal 1’.



En la actualidad, Lemmon tiene 75 años.

Después de trabajar más de 40 años para Sábados Felices, Alvaro Lemmon recibió una liquidación de 9 millones de pesos, según mencionó en la misma entrevista.



Sin embargo, dijo que la empresa debió reconocerle más dinero por su aporte y dedicación al programa: “yo estuve 45 años en el programa, yo creo que es justo y necesario que me den un poco más, que me paguen mi billetico, es que yo no soy un tipo rico, yo soy un tipo pobre”.

Su situación económica desde la salida del programa no ha mejorado. De hecho, como le ha sucedido a otros trabajadores del mundo artístico, la pandemia lo ha afectado de forma significativa.



Con los teatros, discotecas y lugares de entretenimiento que permanecieron cerrados en 2020, algunos actores y cantantes tuvieron que acudir a las redes sociales, enviando saludos o haciendo publicidad.



“Si está interesado en un show virtual o en videos para su empresa, emprendimiento o de publicidad para su negocio, comuníquese” menciona el ‘Hombre Caimán’ por medio de sus redes sociales.



Para septiembre el ‘Hombre Caimán’ lanzará su libro ‘El arte de hacer humor’, en el cual se encontrarán chistes, anécdotas y en el que habla de su salida del programa.

