Álvaro Lemmon, más conocido como el ‘Hombre Caimán’, es uno de los comediantes más queridos y recordados de la televisión colombiana por su participación, durante años, en el programa de Caracol TV, Sábados Felices. El año pasado, se volvió viral al hacer un video en el que vendía mochilas en las calles de Santa Marta.

Este clip causó un gran revuelo, pues el hombre aseguraba que no tenía dinero y para sobrevivir tenía que vender cosas en la calle. Varios internautas se solidarizaron con el humorista y criticaron al Canal Caracol por no pagarle lo suficiente. En ese momento, Caracol salió en su defensa y en un comunicado revelaron que el comediante recibía su pensión mensual.



Este video fue tendencia nacional y varios de sus colegas comediantes, a través de las redes sociales y en entrevistas, dudaron de la veracidad del hecho y algunos de ellos llegaron a afirmar qué: “Si Álvaro hizo eso, fue por algo”.



Ahora bien, Lemmon aclaró toda esta situación y al programa ‘Lo Sé Todo’ le confesó que no está pasando por ninguna situación difícil y que de hecho tiene varios emprendimientos en Santa Marta. Además, aclaró que el contenido que se grabó fue acordado previamente y que recibió una buena cantidad de dinero para hacerlo.



“No tengo problemas de plata, ni de nada, el video no se pensó por caridad, la idea era promover mis negocios y mis presentaciones en vivo; recibí 500 dólares para salir en las redes haciendo la publicidad”, aclaró.



Asimismo, aseguró: “Lo hice y eso se volvió viral, impresionante, pero mi familia como es tan bruta pensó que estaba pidiendo limosna. Yo lo que estoy haciendo es publicidad para mi producto, para mi show”, aseguró el comediante en la entrevista.



Por último, el ‘Hombre Caimán’ confesó que tiene un nuevo local en el Rodadero en Santa Marta y que ahí alquila patinetas y motos acuáticas para el turismo. Además, “estrené una canción y ando de gira con mi espectáculo de comedia en vivo por todo el país”.

