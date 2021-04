‘El hombre abeja’: se cubre todo el cuerpo con ellas y les busca hogar

Juan Elías Peralta, un joven campesino de 21 años de República Dominicana, se hizo viral en las redes sociales por un video en el que aparece caminando tranquilamente con un brazo lleno de abejas.

Peralta, ahora conocido como ‘el hombre abeja’, afirmó en una entrevista para el canal ‘Univisión’ que su fascinación por estos insectos comenzó desde que tenía tan solo ocho años y que, lejos de tenerles miedo, se divierte jugando con ellos y le hacen “cosquillas”.



El joven guarda a las abejas en un barril y, cuando quiere sacarlas al exterior, las calma con humo mientras busca a la reina, al encontrarla, las demás se van posando junto a ella y de esta forma, poco a poco se va formando el enjambre en su brazo.



Un proceso que según él dura de cinco a seis minutos y que sus conocidos consideran como “un don de Dios”, dijo Emmy Mejía, una de sus familiares.



(Lea también: En imágenes: fue al supermercado y 15 mil abejas invadieron su auto).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver el video aquí).

Algunas de las abejas son más peligrosas que otras, pues Peralta comentó que existen dos clases: las grandes y negras, que suelen ser más tranquilas, y las “coloradas” y pequeñas, que suelen ser más agresivas.



Cabe destacar que estar cerca de estos animales puede llegar a ser mortal, pues según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, una reacción alérgica de una picadura de abeja puede causar anafilaxia (dificultad para respirar, picazón, mareo, etc), por lo que se requiere atención médica inmediata.



(Le puede interesar: Así crearon la campaña del conejo Ralph contra el testeo animal).



Sin embargo, Peralta no parece preocuparse por los riesgos. De hecho, él trabaja junto a ellas y las alimenta con melaza y agua con azúcar, lo que lo ha llevado a tener diez colmenas y vender la miel que ellas producen.



A pesar de que trabaja duro, el joven solo gana unos 35 dólares mensuales (aproximadamente 127 mil pesos), con lo que ayuda a mantener a su familia.



“Lo que ganamos no es suficiente porque el galón de miel no nos deja mucho”, dijo Luseneida Soriano, hermana de Peralta.



No obstante, el joven campesino sueña con ser un apicultor profesional y algún día montar un apiario, por lo que está buscando recursos para construir un "hogar" para las abejas más adecuado y, así, mejorar las condiciones de vida de estos insectos.

Tendencias EL TIEMPO

Lea más historias

- ¿Cómo saber si una marca es libre de testeo animal?



- Acusan a DJ por tener a supuesto animal silvestre de mascota