Laura Tobón detiene su trabajo por seria crisis de salud que enfrenta su hijo

La periodista, comunicadora y presentadora colombiana, Laura Tobón, ha tenido preocupados a sus seguidores de Instagram en los últimos días por el estado de salud de su hijo de un año, Lucca.



La bogotana, recordada por sus apariciones en La Voz Kids y La Voz Teens, ha subido en las últimas horas fotos en las que se ve su hijo conectado a un nebulizador. “Últimos dos días de terror”, escribió Tobón en sus historias de Instagram, justo antes de empezar a contarle la situación que está viviendo a las personas que la siguen.



“No saben los últimos dos días que he vivido. Creo que uno sufre más cada vez que ve a sus hijos enfermos. Esta ya es como la tercera vez que le da una gripa así de fea a Lucca”, empezó diciendo la presentadora.



“No duerme, porque está lleno de mosquitos y no puede dormir. Además, como está tan chinche solo quiere estar encima mío”, agregó para explicar la situación que estaba viviendo.



Además, Laura declaró que había detenido todo su trabajo para dedicarse a cuidar a su hijo. “Tengo mucho trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje súper importante este fin de semana y no pude hacerlo, pues obviamente debo quedarme con mi bebé. Las prioridades cambian. Si algo le está pasando a mi hijo yo freno absolutamente todo”.



Sin embargo, cerró con un mensaje alentador, en el que explica que la situación no es tan grave y que han podido manejar todo desde casa. “Gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con el esquema de vacunación, y por eso hemos podido hacer todo desde la casa: sus nebulizaciones, sus tratamientos o cualquier cosa que él necesite”



Cabe recordar que en el 2022, cuando apenas tenía seis meses, Lucca tuvo ‘crup’, definida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos como una “inflamación de las cuerdas vocales y la tráquea”, originada por un virus.

Por último, Laura le recordó a sus seguidores que hace poco lanzó en Spotify un podcast con la marca de artículos para bebés ‘Johnson's Baby’, en el que habla de vacunas, enfermedades comunes y cuidado de la piel de los recién nacidos, y que le había servido mucho en estos días.

Laura Tobón habla sobre su faceta como mamá y algunas complicaciones de salud

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO