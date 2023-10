El hijo de Drake, Adonis Graham, lanza su primera canción a los 6 años y se hace viral

Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake, es uno de los raperos más importantes en la industria de la música urbana internacional. Es uno de los pocos artistas que ha superado las 50 mil millones de reproducciones en Spotify, gracias a sus éxitos, entre los que se encuentran ‘One Dance’, ‘God’s Plan’, ‘Passionfruit’ e ‘In my feelings’.



Hace un par de semanas, el rapero lanzó un nuevo álbum, llamado ‘For All The Dogs’, en el que participaron también algunos de los artistas urbanos más populares de la actualidad, como SZA, Bad Bunny, 21 Savage y J. Cole, por lo que ha tenido una alta presencia mediática reciente.

Uno de los aspectos más relevantes en la vida de Drake es su hijo, Adonis Graham, a quien tuvo el 11 de octubre de 2017 tras una relación oculta con la actriz de cine para adultos, Sophie Brussaux.

A pesar de que el rapero reconoció a Adonis en el 2018, nunca formalizó una relación con Brussaux, quien, desde que se volvió madre, se dedicó por completo a las artes plásticas, e incluso le regaló una pintura al papa Francisco.



La semana pasada, Adonis, a quien es común ver con su papá en partidos de Básquetbol u otros eventos públicos, cumplió seis años, y como celebración, Drake subió a su cuenta de Instagram y a su canal de YouTube el videoclip oficial de la primera canción de su hijo: ‘My Man Freestyle’.

En el video, se ve al niño jugando Básquet, yendo al gimnasio, dando ruedas de prensa y demás actividades que seguramente suelen hacer en su día a día.



Todo indica que la letra de la canción fue escrita por Adonis, y denota la vida de opulencia y lujos en la que ha vivido desde que nació. La siguiente es una traducción de un fragmento de la segunda estrofa de la canción:



“Estaba manejando el carro y aplasté el carro,

Estaba jugando en mi iPad y rompí mi iPad,

Llego a mi casa a ver a mi papá,

Saludo a mi papá y tengo que irme a cambiar,

Estoy jugando Básquetbol.”



Cabe recordar que Adonis, además de diseñar la portada de ‘For All The Dogs’, apareció en el video musical de la canción ‘8am in Charlotte’, explicando el dibujo que inspiró la portada del álbum.

Esto es una señal de lo presente que está Adonis en la vida y la carrera de su padre, y que, a pesar de que tenga apenas seis años, ya se está haciendo un camino en la industria.



Según explican algunos medios, Drake quiere que su hijo tenga un fondo de retiro amplio y libre de impuestos que vaya siendo preparado desde ya, y para eso, Adonis necesitaría reunir dinero, que podría ser recolectado por medio de la venta de su arte o por comisiones, e idealmente será invertido en un fondo índice. Según el video de ‘8am in Charlotte’, Adonis recibió una generosa suma de dinero por el dibujo que inspiró la portada.



