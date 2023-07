Hace solo algunas horas, se publicó un video en el que se observa al hijo del 'Beto Zabaleta', 'Fello' Zabaleta, en un altercado en un gimnasio en la ciudad de Barranquilla.



El ' Fello' es el menor de la dinastía Zabaleta y como su padre y hermano también se destaca en el género vallenato, con canciones como 'El Fantoche', 'Mil versos al olvido', 'Labios negros', entre otros.

En las imágenes, que fueron captadas por las cámaras de seguridad del gimnasio, se observa a una mujer y al cantante en un ring de boxeo y portando guantes para ese deporte, en donde la mujer abraza a Zabaleta y en ese momento ingresa otro hombre al ring e intenta separar a la pareja.



Allí se forma una pelea, ya que el hombre que ingresa al recinto le propina algunos golpes al cantante y este trata de defenderse. Un tercer hombre aparece y trata de separar la pelea.



El cantante aún no se ha pronunciado en ningún medio ni red social frente al altercado y algunos internautas se han referido al hecho como una estrategia para promocionar su nuevo sencillo musical llamado ' Tu Karma'.



"Jajajajajaja buen intento de hacer creer que es grabado de una camara de seguridad", "no pega con talento, lo quieren pegar con show", "más actuado por fama no puede ser", fueron los comentarios que algunos seguidores registraron en el video.



Por otra parte, su padre Beto Zabaleta, en el programa 'Hablando con C', se refirió a los nuevos cantantes vallenatos, de quienes afirma que muchos de ellos solo buscan tener fama y que sus canciones no se destacan.



"No hay quién haga un clásico porque no se están grabando las canciones que son, están grabando canciones desechables, muchas canciones de uno o dos días”, expresó Zabaleta.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

