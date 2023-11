Él es el hijo de Alina Lozano poco conocido que mantiene en privado sus redes sociales

En los últimos días, la actriz Alina Lozano se ha vuelto tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación al casarse con Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella.



Esto ha hecho que varios internautas se pregunten de como es su relación y además como se lleva el creador de contenido con el hijo de la actriz, pues él tiene 16 años y es fruto de su relación anterior con el actor cubano Mijail Mulkay Bordón.

Se trata de Samuel Lozano Bordón, un joven del que no se conocen muchos detalles, pues suele mantener su vida en privado. Sin embargo, sus padres en diferentes entrevistas han revelado algunos detalles de su personalidad y han asegurado que heredo el talento de la actuación.



(Lea también: ‘Ni la canción, ni el momento’: Juanes se destapa sobre colaboración con Shakira).



En una entrevista con la emisora 'Bésame', Alina Lozano reveló que hasta el momento su hijo no le ha puesto problemas con su relación con el creador de contenido. “Mi hijo es realmente la opinión que me importa, tiene 15 años, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’”, respondió Lozano al ser cuestionada por la opinión de su hijo sobre su relación sentimental.

Incluso, aseguró que Samuel tiene una buena relación con Jim. “Lo único que le disgusta es que le diga hijastro. Mi hijo es súper respetuoso con esos temas. Jim sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien y si me puede mirar el teléfono”, aseguró.



Por otro lado, Mijail Mulkay también tiene una muy buena relación con su hijo y este lo vuele ir a visitar a Miami, donde vive actualmente. Además, en diferentes videos se logra ver que a Samuel le gusta la música y toca la guitarra eléctrica.

Padres de Jim hablaron sobre Alina Lozano

En una entrevista con la Revista Vea, los padres de Jim Velásquez se pronunciaron de lo que opinaban sobre la relación que mantiene su hijo con la actriz y recalcaron que ellos no le ven ningún problema.



“Aquí han criticado diferencia de edad y eso no nos interesa. No se trata de lo que pensemos nosotros, es lo que piensen ellos y el amor que se tengan ellos. Lo han demostrado”, aseguró el padre del influencer.



(Lea también: Lina Tejeiro contó triste historia sobre su perrita Frida: ‘No saben cómo me ha dolido’).



Asimismo, en una entrevista con 'Tropicana' aseguraron que Alina era una gran mujer y esperan que su matrimonio dure mucho años, así como el de ellos.



“Que la respete, que sean felices y el ejemplo que nosotros le hemos dado, porque hemos tenido una buena relación con mi esposo”, fue el consejo que le enviaron sus padres en esta nueva etapa.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Perreo', 'machirulo', 'no binario': palabras que la RAE incluye en el diccionario

Epa Colombia cuenta lo que ha sufrido en su embarazo: brotes en la cara y agotamiento

Oración de la corona de Adviento 2023: ¿cómo rezarla y en qué orden prender las velas?