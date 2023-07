Bill Gates es un empresario y filántropo estadounidense, conocido a nivel mundial por ser el cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo.



Gates siempre ha sido un defensor de la productividad y la eficiencia en el trabajo. Desde sus inicios como programador, se destacó por su habilidad para simplificar procesos y crear soluciones innovadoras. Ahora, comparte uno de sus secretos para mejorar la concentración.



(Siga leyendo: Predicciones negativas de Bill Gates sobre las IA: esta es la solución que él tiene).

Como otros magnates, Gates era escéptico a realizar prácticas religiosas o espirituales. "Estoy de acuerdo con gente como Richard Dawkins en que el hombre sintió la necesidad de mitos de la creación. Antes de que realmente empezáramos a entender la enfermedad y el clima y cosas así, buscábamos explicaciones falsas para ellas", mencionó en una entrevista con Rolling Stone hace unos años.



Pero la perspectiva de Gates parece haber cambiado al practicar meditación, pues actualmente él y su esposa, llevan a cabo esta práctica que les ayuda a mantener el enfoque en sus tareas diarias.



(Además: Facebook y otras predicciones hechas por Bill Gates que se han cumplido).

"Ciertamente, no soy un experto, pero ahora medito dos o tres veces a la semana, durante unos 10 minutos cada vez. Ahora veo que esta práctica es simplemente un ejercicio para la mente, similar a la forma en que ejercitamos nuestros músculos cuando practicamos deportes", dijo Gates.



Este hábito no solo es practicado por el cofundador de Microsoft, sino también por otros líderes de tecnología como Marc Benioff, CEO de Salesforce, Arianna Huffington, CEO de Thrive Global, y Oprah Winfrey.



(Además: Inteligencia artificial: las predicciones de Bill Gates que ya se estarían cumpliendo).

De hecho, uno de lo libros recomendados por Bill Gates es 'The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness'. "Para mí, no tiene nada que ver con la fe o el misticismo. Se trata de tomar unos minutos de mi día, aprender a prestar atención a los pensamientos en mi cabeza y ganar un poco de distancia de ellos", dijo Bill Gates.

Más noticias:

Más que ChatGPT: cinco ‘apps’ sorprendentes con IA

Spotify anuncia aumento de precio en sus planes: estas son las tarifas

Apple estaría trabajando en su propia inteligencia artificial similar a Chat GPT