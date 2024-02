El hábito de Bill Gates para tener buena memoria a sus 68 años

Bill Gates, cofundador de Microsoft y conocido globalmente por ser uno de los hombres más ricos de la historia, es constantemente halagado por su inteligencia, sus estrategias de negocios y su siempre joven memoria.



Es tan conocida la memoria de Gates que muchos han sugerido que el magnate tiene memoria fotográfica, especialmente cuando se trata de los temas de su interés, como negocios y ciencias. Sin embargo, Gates confirmó en su blog que no es así.

En una entrada de su blog, ya de hace un tiempo, Gates confesó que su interés por trabajar en fortalecer su memoria empezó tras leer el libro ‘Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything’, del joven escritor de ciencias Joshua Foer.



En el libro, Foer cuenta que su interés por el tema empezó cuando fue a un concurso nacional de memoria, en el que los participantes debían hacer tareas casi ridículas, como memorizar 52 cartas en un par de minutos. Primero pensó que se trataba de una habilidad natal, pero luego descubrió que era algo que se podía trabajar.



Foer descubrió que la memoria humana es extremadamente buena recordando las cosas que le importan, y extremadamente mala en recordar las no tan importantes. Por eso las personas recuerdan, para dar un ejemplo, nombres de miles de deportistas, o de cientos de personajes ficticios, pero casi nada de lo que aprendieron en su materia menos favorita del colegio. Y casi todo lo que se recuerda se relaciona con imágenes.

Así, el investigador dio con que las personas en concursos de memoria usaban ciertas técnicas de visualización que se remontan a la antigua Grecia. Crean una imagen en su cabeza para cada una de las cosas que quieren recordar, y así se les facilita la tarea.



Foer, entonces, se puso en la tarea de usar esas técnicas. Practicó diariamente por un año, se inscribió a un concurso de memoria, y no solamente lo ganó, sino que también rompió el récord estadounidense del menor tiempo memorizando una baraja de cartas.



Cada una la relacionaba con una persona, una acción o un lugar. Así, podía juntar tres cartas en una sola imagen que creaba en su cabeza, como, por ejemplo, ‘moonwalking with Einstein’ (caminando en la luna con Einstein).

Este libro y esta narración fueron los que inspiraron a Bill Gates a hacer rutinariamente estas prácticas, para trabajar en su capacidad de retener información, y así mantener su mente joven.



