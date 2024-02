'El guardaespaldas' no iba a ser protagonizada por Kevin Costner ni Whitney Houston

Hace más de tres décadas, el cine hollywoodense fue testigo del estreno de 'El guardaespaldas', un filme que narró la historia de un agente del servicio secreto estadounidense convertido en protector de una reconocida cantante.

(Lea también: La película que se consolidó como rival de 'La sociedad de la nieve' en los Oscar).

Desde su lanzamiento, esta trama de amor y protección capturó la atención del público, convirtiéndose en una referencia dentro del género romántico gracias a la destacada participación de Whitney Houston y Kevin Costner.



Sin embargo, lo que muchos quizás desconocen es que la producción de 1992, dirigida por Mick Jackson, no tenía originalmente destinados a estos dos íconos para sus roles protagónicos.

La historia, concebida por Lawrence Kasdan, quien también participó en las secuelas de 'Star Wars', fue escrita tres décadas antes de su estreno.

En aquel entonces, la idea era que Diana Ross y Steve McQueen, figuras emblemáticas de la música y la actuación de los años sesenta, encarnaran a los personajes principales, Rachel Marron y Frank Farmer.

(Siga leyendo: ¿Ya vio el nuevo adelanto de 'Intensamente 2'? Ya tiene fecha de estreno).

Este cambio de protagonistas se debió, en parte, a que Kevin Costner, junto a Jim Wilson y el propio Kasdan, rescataron y promovieron la historia, convirtiéndose en los pilares de su producción.

Aunque las razones específicas por las cuales Ross y McQueen no participaron en el proyecto quedan en el misterio, es indudable que la elección de Houston y Costner fue acertada, pues ambos, con 29 y 38 años respectivamente en ese momento, demostraron una química inigualable que contribuyó a cimentar el filme como un clásico del romance cinematográfico.

(De interés: La historia de 'Cuando acecha la maldad': la cinta más aterradora que hay en el cine).

Un éxito que trasciende generaciones



Además de su impactante narrativa y la química entre sus protagonistas, 'El guardaespaldas' se destacó por su banda sonora, donde la interpretación de Whitney Houston de "I will always love you" (un cover de un tema country original de Dolly Parton) se convirtió en un himno de amor para toda una generación.

La capacidad de Houston para transmitir emociones a través de su voz, alcanzando tonos que cautivaban a su audiencia, fue uno de los factores clave que perpetuaron la fama de esta producción de Warner Bros.

A pesar de que han transcurrido más de treinta años desde su estreno, la película sigue siendo relevante para el público, demostrando que las historias de amor bien contadas, acompañadas de talentos extraordinarios y bandas sonoras memorables, pueden trascender el tiempo.

La cinta no solo logró un éxito rotundo en taquillas, posicionándose dentro de las 100 películas con mayores recaudaciones de su tiempo, sino que también dejó una marca indeleble en el corazón de los espectadores.

Más noticias en EL TIEMPO

La dramática historia de los luchadores Von Erich: fama, drogas, traumas y muerte

Christopher Nolan se corona como el ganador de los premios del Sindicato de Directores

Deadpool 3 estrena tráiler en Super Bowl: vea el adelanto en el que Wolverine vuelve

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.