Comenzó como participante en la sección de los 'cuentachistes', del ya tradicional programa de la TV colombiana, Sábados Felices. Pero el personaje de 'El Guachimán', que creó Luis Ferro, trascendió y este boyacense comenzó a hacer parte del grupo de actores.

Durante muchas noches, el singular personaje del vigilante desparpajado y ocurrente le sacó risas a los televidentes. Sin embargo, la vida privada de Ferro no andaba nada bien.

El recordado actor le reveló al programa La Red un episodio muy complicado que afrontó, quizás el más fuerte de su vida.



Contó que su esposa lo abandonó y lo dejó a cargo de los tres hijos que tuvo con ella, todos muy pequeños. El actor manifestó que entró en una fase de depresión y ansiedad profundas. Incluso, pensó en tomar una decisión fatal con su vida.



"Ella decide irse, dejarme buscando mejor vida; buscando otras opciones. Ella es muy inquieta por querer progresar, pero en sí ella no sabía lo que quería", le dijo a La Red.



Ferro confesó que en esa época no dormía, no comía y recordó que el fallecido presentador Jota Mario Valencia le tendió la mano y buscó la manera de ayudarlo. Contó que le pagó una charla para que superara su situación y reenfocara su vida a través de su crecimiento personal.



Finalmente, Ferro superó sus dificultades de salud mental y ahora está dedicado a varias actividades, pero no ha dejado la actuación.



Según Wikipedia, desde el año de 1987 hasta 1994 en Sábados Felices, Ferro "se consagró como ganador en 52 ocasiones, 16 veces quedó en el segundo lugar, por eso a partir de este último año inició su labor como actor y libretista del programa, haciendo parte del elenco hasta el año 2005".



