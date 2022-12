La primera aparición de este personaje se dio en 1957 en el cuento infantil titulado '‘¡Cómo el Grinch robó la navidad!’ del escritor e ilustrador Theodor Seuss Geise.

El libro narra la historia de un personaje que envidia la alegría de los Quien (habitantes de la villa) y planea "bajar al pueblo, robar todos los adornos y regalos navideños y así impedir que llegue la Navidad", menciona el resumen.



Tras conseguir su objetivo, el 'Grinch' se da cuenta que la festividad llega y que la Navidad representa más que adornos y regalos.



"Su corazón se hace tres veces más grande, devuelve todos los regalos y adornos, y es recibido afectuosamente en la comunidad de los Quien", finaliza el libro.



Pero la historia de este personaje que odia las festividades decembrinas tomó relevancia hasta 1966, en un especial de televisión de MGM dirigido por Chuck Jones. Más adelante en 1977, 'El Grinch' reapareció en un especial de Halloween para la CBS y logró su primera nominación a los Emmy.



Para 1982, Marvel llama al creador del personaje y crean el corto “The Grinch Grinches the Cat in the Hat”. Esta tercera aparición del personaje generó otros dos premios Emmy.



En los 2000 se dio la primera adaptación cinematográfica del personaje interpretada por Jim Carrey.



La película logró posesionarse como la más taquillera de la época, lideró durante cuatro semanas la cartelera de cine de los Estados Unidos.



Hasta el momento la película protagonizada por Carrey ocupa el segundo lugar dentro de las películas navideñas. Solo es superada por 'Mi pobre angelito' que fue estrenada en 1990.



La cinta es la única que ha sido adaptada con humanos, y fue la ganadora de Premio Óscar, un Bafta y un Saturn a Mejor Maquillaje. Jim Carrey fue nominado como mejor actor de comedia al Globo de Oro y se llevó el MTV Movie como Mejor Villano.



Hacia el año 2018 y con la finalidad de darle nueva vida al personaje, Illumination Entertainment decidió hacer una adaptación animada del cuento de Theodor Seuss Geise.



En esta película se narran los años de infancia del personaje, la adaptación en inglés fue realizada por Benedict Cumberbatch y en español latino la voz fue dada por Eugenio Derbez.

