El grave accidente que casi le cuesta la vida a Mary Méndez

Mary Méndez, una figura destacada en el mundo del entretenimiento colombiano, conocida por su extensa carrera como presentadora, modelo y actriz, compartió recientemente una experiencia impactante en su vida que casi le cuesta la vida.

(Lea también: Mary Méndez revela en vivo prueba de embarazo positiva de integrante de Día a Día).

De acuerdo con la revista 'Vea', Mary nació en Santa Marta, el 12 de junio de 1976. Además de presentadora, también se ha destacado como modelo y actriz.



En cuanto a su vida privada, la conductora de La Red estuvo casada con el DJ Santiago Iregui, y tiene una hermana gemela llamada Ana Isabel Méndez. Desde el 2013, Mary llegó a La Red en reemplazo de Diva Jessurum.

(Siga leyendo: ‘Eso no se lo pone nadie’: Mary Méndez criticó la forma de vestir de Sofía Vergara).

Mary Méndez sobrevive milagrosamente a un grave accidente

Durante la emisión del 18 de noviembre de 'La Red', el programa que marcó su ingreso hace 12 años, Méndez reveló un incidente traumático que ocurrió en su pasado.



La presentadora, también empresaria y propietaria de 'Fit Cook', detalló que perdió sus dientes como resultado de un grave accidente que la dejó al borde de la muerte.

En su relato, Mary recordó que, en un momento imprudente, aceptó la invitación de unos amigos para comprar claveles de amor y amistad en Cartagena. El trayecto desde Barranquilla estuvo marcado por el consumo de alcohol por parte de los amigos, lo que distrajo su atención en la carretera.



En un intento de esquivar un hueco a alta velocidad, el auto perdió el control y el siguiente recuerdo que tiene es de estar tirada en medio del pavimento, con su pelo lleno de maleza y sin dientes frontales.

"De lo único que me acuerdo es yo tirada en la mitad del pavimento, como loca, mi pelo estaba lleno de maleza. No tenía dientes, se volaron completamente, perdí los dientes frontales. Estoy viva porque algo tiene el universo para que lo ofrezca o algo tengo todavía por hacer, porque estadísticamente no debería seguir con vida”, comentó.

(De interés: Así reaccionó Juan Carlos Giraldo a las burlas por su ropa: 'Siquiera mamá murió').

El accidente la llevó a someterse a 20 cirugías de reconstrucción en la boca, siendo intervenida quirúrgicamente de urgencia. A pesar de los esfuerzos para salvar su boca, Mary continúa enfrentando un arduo proceso de reconstrucción y requiere controles constantes.

"Fueron muchos puntos en la mano, en la espalda. Esa noche trataron de reconstruirme un poquito. Trataron de ver qué podían arreglar. Mi mamá me regañó, eso marcó mi vida”, expresó Méndez.

Esta experiencia no solo dejó secuelas físicas, sino también traumas emocionales. Mary confesó que le cuesta ceder el control en aspectos cotidianos como conducir, hacer compras o manejar sus asuntos económicos.



Aunque reconoce que fue una decisión imprudente, también reflexiona sobre la posibilidad de que algo en el universo le haya dado una segunda oportunidad, ya que estadísticamente no debería haber sobrevivido.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Anahí de RBD: revela la incansable batalla por el éxito y sus constantes desafíos

La confesión de Leonardo DiCaprio: 'Nunca voy a poder agradecerle a Sharon Stone'

Productora de concierto de Taylor Swift en Brasil podría pagar multa tras muerte de fan