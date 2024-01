El GranSan en Bogotá venderá ropa desde los $5.000 este fin de semana

Históricamente, enero se conoce como el mes de los descuentos. Una vez termina diciembre y la temporada de fiestas y regalos, las tiendas de ropa aprovechan para vender la mercancía que no se fue en diciembre a precios reducidos, lo que hace que muchos fanáticos de la moda esperen con ansias el primer mes de cada año.



A principios y mitad de mes, por ejemplo, las marcas grandes de ropa, como Zara, H&M, Bershka y demás, anunciaron descuentos en sus productos.

Lo inesperado es que esta tendencia parece seguir activa a fin de mes, y también entre las tiendas mayoristas, pues el centro comercial GranSan, enfocado en moda mayorista, anunció que tendrá descuentos de hasta el 70 % desde el 26 de enero hasta el 4 de febrero, en un evento llamado ‘Semana Outlet’.

Además, anunciaron que mantendrán activos sus precios del 2023, en lo que sería una estrategia para potenciar las ventas de sus productos, y que están trabajando con la Policía Nacional y el Gaula para garantizar la seguridad de los visitantes en el evento.



“Iniciamos el 2024 con descuentos del 50 al 70 % en todas nuestras marcas. No vamos a escatimar en nada y trabajaremos 24/7 en restablecer la economía de nuestros comerciantes y clientes”, declaró públicamente Mauricio Alarcón, gerente de GranSan.



Cabe recordar que según la encuesta de la Bitácora Económica realizada por Fenalco, los comerciantes colombianos no lograron cumplir con sus expectativas de ventas durante la temporada navideña. Y no solo no cumplieron, sino que para el 80% de los encuestados, las ventas fueron similares o menores que en el mes anterior.

Por ende, esta puede ser una gran oportunidad para que los vendedores vuelvan a disparar sus ventas, y para que muchas personas encuentren prendas a precios bajos.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

