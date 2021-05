Así fueron los sentidos homenajes a Carlos 'Gordo' Benjumea

El actor Carlos Benjumea falleció a los 80 años, este jueves 13 de mayo. Fue uno de los personajes más importantes del cine, el teatro y la televisión en Colombia.



En vida, recibió varios homenajes por su increíble labor e invaluable legado en el plano artístico nacional. Hace cuatro años, cuando fue reconocido con el premio Víctor Nieto a Toda una Vida, en el Festival de Cine de Cartagena, le dijo a EL TIEMPO: "la actuación cierra y encierra todo, es un placer actuar. Ya me cuesta más trabajo, fueron muchos años de estar gastando zapatos en los escenarios. Pero hoy estoy halagado con lo que he hecho: drama, tragedia, comedia, farsa, teatro político. He caminado todos los caminos".



Una de las últimas apariciones de Benjumea en la televisión nacional fue su papel en 'La Ley del Corazón'. Allí interpretó a 'Hernando Cabal' y en su despedida del programa dejó un sentido mensaje sobre el valor de los amigos. Además, en esa misma escena, se le hizo un homenaje a su personaje, pero también al actor.

En marzo de este 2021 se hizo otro homenaje a la vida y obra de 'El Gordo'. En esa ocasión, fue el programa de farándula 'La Red', de Caracol Televisión, en el que se hizo un repaso por su gran trayectoria y su significativo "aporte a la industria artística en el país".

Homenaje en La Red a Carlos 'el gordo' Benjumea. Homenaje en La Red a Carlos 'el gordo' Benjumea. Homenaje a Carlos Benjumea en 'La Red' Foto: La Red

En 2018, el actor abrió las puertas de su casa al programa 'Cultura y Entretenimiento' de EL TIEMPO. En aquella ocasión recordó su vida, habló de su salud y de la muerte. Reviva aquí la conversación:

Así era Carlos 'el gordo' Benjumea El actor y comediante falleció a los 80 años. Conversación de Benjumea con Cultura y Entretenimiento de EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO

