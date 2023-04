El presentador Ariel Eduardo Osorio, mejor conocido como el ‘Gordo Ariel’, es una de las celebridades más reconocidas del país, pues conduce el programa de chisme ‘Lo Sé Todo’, del Canal Uno. En las últimas horas, se ha vuelto tendencia, pues recordó una incómoda situación que tuvo que vivir en otro matutino colombiano.

“Sucedió en un programa de las mañanas como el de Adamari”, recordó, porque con sus compañeras de Set estaban hablando de la salida de Adamari López de ‘Hoy día’ de Telemundo.



Fue entonces, que el ‘Gordo’ aprovechó para contar la situación que vivió en ‘Día a Día’ del Canal Caracol.



(No deje de leer: 'Mujeres árbol' colombianas venden arepas y piden ayuda para salir adelante).



“A mí ya me habían echado el chisme de que me querían echar. Yo hablé con el presentador director, le dije que si me iba a sacar, pero él respondió: ‘Jamás, cómo se te ocurre’. Volvimos de comerciales, y al aire, en vivo, dice: ‘Les tengo una noticia que dar. Hasta hoy nos acompaña el ‘Gordito’”, comentó.

Osorio en ese momento quedó desconcertado y lo único que hizo fue pararse y decir gracias. Elianis Garrido y Mafe Romero quedaron boquiabiertas con la confesión de su compañero, pues no podían creer lo que le había sucedido.



Aunque en un principio, El ‘Gordo Ariel’ no había dado ningún nombre, al final aseguró que se trataba de un magacín de Caracol. “Y el personaje que me echó al aire se llama Hernán Orjuela Buenaventura”, contó.



(Le puede interesar: El alcalde desnudo y el ‘no top’ de escándalos de políticos colombianos en video).

El presentador aseguró que ya no tiene rencores con Buenaventura y sabe perfectamente que eran asuntos de trabajo. “Lo cierto es que a eso le echamos tierra y con Hernán somos grandes amigos. Entendemos que es una circunstancia del trabajo y que todos somos una ficha”, contó.



Después de su revelación, Ariel bromeó con esta situación con sus actuales jefes en ‘Lo Sé Todo’ y dijo: “Si me van a echar, aprovechen hoy que no tengo voz”, comentó ya que últimamente no ha estado muy bien de salud.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

Más noticias

El raro trastorno de una niña que puede morir por olvidarse de respirar

El joven que quedó tetrapléjico y murió por comerse una babosa en reto de amigos

¿Lo recuerda? Óscar Naranjo habla de lo que pasó con Elianis Garrido