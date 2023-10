La bofetada de Chris Rock a Will Smith: Jada revela que comediante la invitó a salir

En una reciente entrevista con NBC News, Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, sorprendió al revelar detalles de su relación y separación con el artista.



La confesión, que también forma parte de su próximo libro de memorias titulado Worthy, revela que la pareja está viviendo vidas separadas desde hace más de siete años, a pesar de no haber formalizado su divorcio.

La noticia llega después del controvertido episodio en los Premios Óscar 2022, donde Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock por una broma sobre la alopecia de Jada. Sin embargo, esta no es la única historia que involucra a estos tres protagonistas.



Según Pinkett, durante un período de rumores sobre problemas matrimoniales con Will Smith, Chris Rock la invitó a salir. La actriz relató: "Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'".

Esta sorprendente proposición fue el resultado de la creencia de Chris Rock de que el divorcio era inminente. La reacción de Jada ante la invitación fue de sorpresa, ya que ella no compartía la idea de que su relación con Will estaba llegando a su fin.



"Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo estaba como, 'No. Chris, esos son solo rumores'. Estaba consternado", agregó la también empresaria en medio de la entrevista.

Tras esta confusión, Chris Rock ofreció disculpas a Jada y no intentó convencerla de salir posteriormente.

Los actores ya no están juntos

La pareja se casó en 1997 y tienen dos hijos juntos, mantienen su imagen pública como una pareja durante todos estos años, asistiendo juntos a eventos públicos y galas importantes.



Sin embargo, según Jada, su matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas" y llegaron a un punto de agotamiento en 2016. "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", agregó.



Y añadió: "Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona".

La pareja se casó en 1997 y tienen dos hijos juntos. Foto: EFE

A pesar de la separación emocional, Jada Pinkett Smith y Will Smith aún no han formalizado su divorcio, ya que la actriz hizo una promesa de no hacerlo en el pasado y aún no se siente preparada para romperla.

