¿Se imagina ir a la tienda por sus víveres y ver a todo el mundo desnudo?, ¿ir a visitar a un vecino y que ninguno de ellos tenga ropa?, ¿salir a dar un paseo y ver todos los cuerpos alrededor sin ninguna vestimenta? Aunque para muchos puede parecer una locura, lo cierto es que esta es la realidad de El Fonoll, un pequeño lugar en la provincia de Tarragona, en España.



Este pueblo, que empezó con la compra de una ruina abandonada, se ha convertido en todo un atractivo turístico para extranjeros y nativos que viajan hasta allí para disfrutar de las caminatas ecológicas, los paseos en bicicleta y, por supuesto, las inhibiciones corporales.

Está prohibido fumar, tomar fotografías sin autorización, no contribuir a la comunidad y no ser tolerante con las ideas políticas y religiosas de los demás ciudadanos.

El comienzo

El nacimiento de El Fonoll se le tiene que atribuir directamente a Emili Vives, un hombre que a sus 70 años ha vivido su vida sin ningún tapujo.

Según contó él, visitó este pequeño municipio en 1998 para cerrar un negocio con un proveedor de su tienda de productos electrónicos. Lo que él no se imaginó es que no solo cerraría el acuerdo, sino que terminaría adquiriendo una finca de 200 hectáreas.



“Tenía una foto de ella (la finca) puesta en la pared y le pregunté si era suya. Me dijo que sí, que incluso tenía un pueblo abandonado dentro y que, si la quería, me la vendía. Al día siguiente la compré. Estaba muy emocionado, hasta que llegué allí y vi que estaba en ruinas”, afirmó el hombre para ‘EscapadaRural’.

Aunque los huéspedes no están obligados a desnudarse, es una práctica que hace parte de la experiencia. Foto: iStock

La finca estaba rodeada de casas abandonadas ubicadas en un municipio recóndito, al cual Vives convirtió en una mina de oro. Pero, antes de eso, el hombre tuvo que vivir dos años en otro lugar, mientras realizaba todos los arreglos. Con ayuda de varios voluntarios, construyeron 44 viviendas, una tienda, un comedor con gran capacidad, una discoteca, un cine y un pequeño hotel para visitantes ocasionales.



El proveedor se la vendió a un precio que aún permanece en secreto debido a un ‘pacto de silencio’ que hicieron ambos: “Quiero respetar ese acuerdo, pero aproximadamente rondó el equivalente a lo que costaba en aquella época un piso en Barcelona”, afirmó el hombre para el medio español ‘Diario Sur’.

Un estilo de vida

Mucho se ha dicho de El Fonoll: que si es una secta, que permite orgías, que abundan los violadores, entre otras, afirmaciones que han tenido que ser desmentidas por su fundador.

“Este es un ambiente muy sano, donde la gente que viene son desde catedráticos universitarios hasta familias, amigos o solitarios que vienen a pasar la temporada”, le aseguró Emili al diario local ‘El Nacional de Cataluña’.

La comunidad que habita el lugar y muchos de los huéspedes ocasionales practican el nudismo, una variante del naturismo que hace referencia a una filosofía “en la que se incluye el respeto por la naturaleza o la práctica de una alimentación más saludable”, según afirma Segimon Rovira, presidente de la Federación Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) para el diario citado con anterioridad.

En algunas playas de España está permitido desnudarse por completo. Foto: iStock

A pesar de que esta no es una práctica muy común, sí se lleva a cabo en playas de España que permiten, a los mayores de edad, deshacerse de sus ropas durante todo el tiempo que estén en el lugar. Dentro de los límites de El Fonoll los huéspedes no se encuentran obligados a estar desnudos, desde que su visita sea ocasional. Para quienes permanecen en la comunidad, el estar desnudo es uno más de los requerimientos, a excepción de que el clima no lo permita y se deba estar abrigado.

“Para que todos vivan plenamente su naturismo, le animamos a practicar la desnudez total tanto como sea posible. Rápidamente, comprobará por usted mismo que el ambiente es más sereno cuando todo el mundo se ha desvestido”, afirman desde el sitio web de ‘Arna’, una página dedicada a la reserva de lugares donde se practica el naturismo.

Actividades y servicios

Si usted desea visitar o hacer parte de esta particular comunidad, en el portal web podrá encontrar las opciones de reserva de estadía y las distintas actividades a las que tendrá acceso.



Para el hospedaje, usted puede disponer de un apartamento hasta para seis personas o de una habitación individual. También puede acampar en tiendas o casas rodantes, en el albergue hecho por Vives o en cabañas de piedra aisladas de las demás casas si desea más privacidad.

Vista desde uno de los apartamentos de El Fonoll. Foto: Pagina Oficial El Fonoll

“Hay habitaciones dobles por 25 euros, pero este pueblo no está pensado para hacer negocio. El dinero que se saca es para poder seguir manteniendo esto”, afirmó su fundador para el medio español.



En cuanto a las actividades, este lugar ofrece caminatas por los senderos, torneos de ping pong o bádminton, recorridos en bicicleta, baños en un estanque natural de agua, masajes, una biblioteca equipada, spa de barro para rejuvenecer la piel. Eso sí, para disfrutar de estos servicios, es necesario contribuir a la comunidad con dos horas y media de trabajo al día. Por cada hora extra de trabajo se le pagará un coel -moneda creada en esta comunidad- que equivale a un euro.

Los habitantes pueden darse un baño dentro del estanque natural. Foto: iStock

