Leah Murphy ha publicado en su cuenta de TikTok más de una decena de videos sobre su familia, su boda y otras situaciones de su cotidianidad. Pero hay un tema recurrente que la mujer ha decidido compartir y es la muerte de su pequeña hija Taidyn 'totty' Murphy.



Su familia vivió esta trágica pérdida en 2022, cuando la bebé de solo 17 meses falleció por causa de un ahogamiento accidental.

La pequeña 'Totty' Murphy falleció en septiembre de 2022. Foto: Captura de pantalla TikTok @leah29murphy

Además de perder a su cuarta hija, Leah y Cecil tuvieron que afrontar el matoneo por parte de algunas personas que crearon perfiles falsos en redes sociales para burlarse de su tragedia.



Pero, después de la tormenta, la familia Murphy decidió celebrar la vida y el amor con una boda.



La pareja organizó una ceremonia en un espacio abierto y en compañía de sus familiares y seres queridos reafirmaron su amor.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no han sido los videos de la fiesta, sino una fotografía en particular.



Leah compartió una foto en la que está con su esposo posando en la naturaleza mientras él le da un romántico beso. En la distancia, junto a un árbol, se aprecia una pequeña sombra blanca y va cerrando el cuadro para que se vea más cerca. Hasta la señala con un círculo.



"No creo en muchas cosas, especialmente con la reciente pérdida de nuestra hija, me tenía pensando que ella no estuviera allí compartiendo nuestro día especial con nosotros, y esto demuestra lo contrario. Te echaré siempre de menos mi pequeña sombra", escribió Murphy en la descripción de la publicación.





Más de un millón de personas han visto su video y en los comentarios se repiten frases de apoyo, en las que lamentan su pérdida, pero se alegran porque la pequeña 'Totty' los hubiera acompañado de alguna manera.



"Esto me puso la piel de gallina, siento mucho su pérdida. Su niña estaba allí ese día", "Me quedé boquiabierta y se me saltaron las lágrimas. Definitivamente es ella"; "Y ella está usando su vestido. En lágrimas reales", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

