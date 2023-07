Los tatuajes son formas de expresión, que pueden tener significados personales, representar identidad y pertenencia, incluso puede ayudar a convertir los recuerdos en piezas artísticas.



Aunque los motivos pueden variar, un fan de Rosalía se mostró decepcionado al enterarse de su ruptura y ahora busca ayuda para eliminar el tatuaje que se había hecho por el amor que le inspiraban.

La aparente separación de Rosalía y Rauw Alejandro ha generado una gran conmoción en las redes sociales. Miles de usuarios han intentado verificar si el fin de su relación es real o un chisme.



Aunque aún ninguno de los artistas se hayan pronunciado al respecto, se especulan las supuestas infidelidades del puertorriqueño. Esto ha desatado emociones encontradas y ha dejado a más de uno desilusionado.

(Siga leyendo: Rauw Alejandro: ¿y el tatuaje que se hizo por amor a Rosalía? Sigue la novela).

Este es el caso de un usuario de Twitter, un español, según la plataforma, que compartía contenido de la artista de 'Motomami'. Había compartido en marzo una publicación orgulloso de su nuevo tatuaje en el que mostraba las iniciales de la pareja, tal y como lo hicieron en el EP llamado 'RR'.



En este escribía: "Vampiros sonando ahora, pa' siempre", haciendo relación a una de las canciones de este EP que habían grabado juntos. La pareja solía transmitir su amor en las redes sociales y en su música.



Al enterarse de los rumores de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, no dudó en preguntar si conocían a alguien que borrara este tipo de tatuajes en la plataforma.

Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes ?? Es para una amiga sjjsjsns https://t.co/ytjv2JwHoT — elpuxamami {🦋oto🦋a🦋i} (@callmepuxi) July 25, 2023

(Le puede interesar: 'No están enamorados': filtran video en el que Sebastián Yatra habla de Rosalía y Rauw).

La publicación, que ya cuenta con casi 49 mil 'me gusta' y más de mil 600 retweets, ha desatado un sinfín de comentarios, que cuentan con cientos interacciones.



Entre los más sonados hay quienes le recomiendan quitárselo sin importar si terminaron o no, otros dijeron: "está horrible", "es que a quien se le ocurre", "no es normal hacerte eso".

(Lea también: ‘Rosalía no te cases’: ¿Está enamorado el cantante de The Strokes de la española?).

Sin embargo, el autor de la publicación ha estado respondiendo a muchos de estos en los que reflexiona que lo hizo por sus gustos, que realmente no le está pidiendo la opinión a nadie y que él sabe que, en forma de burla, no está cuerdo.



Ante la espera de los pronunciamientos de los artistas, en las redes los fanáticos siguen compartiendo sus teorías y lo tristes que se sienten por lo que parecería una ruptura irreparable.

