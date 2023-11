El extraño pedido de la esposa de Daddy Yankee que confirmaría su separación

Hace tres décadas, Mireddys González y Ramón Ayala, más conocido como Daddy Yankee, comenzaron su relación amorosa y se unieron en matrimonio.



Sin embargo, recientes publicaciones en las redes sociales de González han despertado sospechas de una posible separación entre la pareja, especialmente después de un misterioso pedido de ayuda que realizó hace poco.

A través de su cuenta de Instagram, Mireddys ha avivado las especulaciones sobre una eventual ruptura con el famoso cantante de reguetón. A pesar de su largo historial juntos, parece que su romance podría haber llegado a su fin, según lo interpretan los seguidores de González, quienes consideraron sus últimas publicaciones como indirectas hacia Daddy Yankee.



En una de sus historias recientes, escribió: "Si alguien conoce alguna tienda en el Mall of San Juan que esté buscando empleados, por favor avísenme, porque quiero trabajar".



Este mensaje se suma a una serie de publicaciones similares que ha realizado en los últimos meses de 2023, como: "En mi currículum voy a poner: 'experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas'". Esta última declaración ha llevado a especulaciones sobre la posible intervención de una tercera persona en la relación.

Otros mensajes de Mireddys incluyen: "No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas" y "cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos".



Llama la atención que Daddy Yankee ha eliminado todas las fotos con su esposa en su cuenta de Instagram y la ha dejado de seguir en la plataforma. De manera similar, Mireddys también ha dejado de seguir a Daddy Yankee.



A pesar de las especulaciones sobre una posible infidelidad y el malestar público de González, ninguno de los dos ha desmentido estas versiones. Esto resulta intrigante en un momento en que el cantante está inmerso en su gira de despedida 'La Meta' en Puerto Rico.

¿Se acabó el amor?

El matrimonio de Ramón Ayala y Mireddys González ha dado lugar a tres hijos: Yamilet, Jesaaelys y Jeremy.



En medio de las insinuaciones de su madre y la posible separación de sus padres, Jesaaelys, quien es influencer de moda y maquillaje con más de dos millones de seguidores, publicó un enigmático mensaje en octubre que alertó a los seguidores del reguetón.



En su publicación, la joven escribió: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada". Esto se relacionó directamente con los problemas que su familia podría estar enfrentando. Sin embargo, desde entonces, no ha hecho más comentarios al respecto.



El mes pasado, Daddy Yankee, conocido por éxitos como 'Llamado de emergencia', incursionó como productor de series y lanzó junto a Netflix la serie 'Neón', que generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Su esposa también mostró su apoyo al proyecto desde sus redes sociales y mencionó que la incluiría en su lista de reproducción. "Preparadísima para verla. No molestar", dijo en ese momento. Esto ha generado incertidumbre, pero aún hay pocas certezas sobre la situación actual.

