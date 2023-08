El ex integrante del dúo ‘Tola y Maruja’, se presentó en el capítulo tres del reality ‘Yo me llamo’ imitando al cantante Raphael, interpretando la canción ‘Ámame’, pero antes de terminar la presentación los jurados lo interrumpieron debido a que su puesta en escena no fue la más deseada.



Amparo Grisales le indicó que la interpretación que realizó se pasaba de lo cómico y que estaba parodiando al personaje y no imitándolo.

El humorista aceptó de buena manera las observaciones, asegurando que ese era el desafío que había asumido.



“Es el reto que tenía, de querer hacer un Raphael serio, pero siempre digamos el exceso de gesticulación, y la verdad, siempre, estar acá al frente con los nervios. Uno cree que ya ha dominado los escenarios, pero cuando se hace una imitación ya en serio, a fondo, el reto es bastante grande”, aseguró el comediante.



Lo que no notaron los jurados es que era el humorista famoso por interpretar al personaje ‘Maruja’ en el dúo ‘Tola y Maruja’.

Pues se trataba de Beto Rojas, humorista que trabajó por años junto a quien fue su compañero, Carlos Mario Gallego, ‘Tola’.



Gracias a la gran popularidad que tuvo este dúo cómico, tuvieron la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades de la música, la política, entre otros.



Ahora la pareja está separada. Beto Rojas ahora se dedica a imitar a las personas más importantes de la política actual en sus redes sociales tratando de hacer un camino propio y Gallego sigue con sus personajes de ‘Tola y Maruja’ en el que ‘Maruja’ ahora es un títere.

Tola y Maruja se van a Estados Unidos por el 'hueco'

