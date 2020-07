Chefs de Medellín recaudarán fondos para familias vulnerables

Este viernes 31 de julio, los amantes de la gastronomía colombiana podrán cocinar de la mano de seis chefs de Medellín quienes, por medio de la plataforma Zoom, se reunirán para compartir todo su conocimiento y, de paso, tener un gesto de solidaridad con varias familias que atraviesan una difícil situación económica por cuenta de la pandemia.



Carmen Ángel, del restaurante Carmen; Óscar Pérez, con su estudio de cocina; María Adelaida Moreno, del Restaurante La Provincia; Santiago Isaza, de Pesqueira; Laura Londoño, de OCi.mde, y Pedro Fernández, de The Chef is Back, serán los protagonistas de la segunda versión de ‘Sabores de Colombia’, que en esta ocasión llevará a los participantes a un viaje por el Amazonas, Nariño y Tolima.



El evento recaudará fondos para la Fundación Recolecta, que diariamente lleva más de 300 platos de comida a personas que requieren apoyo en medio de la cuarentena.



Los interesados deben adquirir el kit con los ingredientes preelaborados, y que contendrá los elementos necesarios para preparar cuatro recetas: patarasca de Pirarucú del Amazonas, uno de los peces más apetecibles y el segundo en tamaño de agua dulce; aborrajados y encocados de camarones de Nariño, lechona tolimense y tarta de chocolate colombiano con ahuyama, melao de caña y queso; todos estos platos con el toque de cada autor.



“Una de las cosas más fuertes que ha despertado la pandemia ha sido el colegaje. Está claro que pasamos de la competencia en el sector gastronómico –y no solo en Colombia, sino en el mundo entero– a la colaboración. El coronavirus ha generado cierta conciencia; nos une la compasión en el sentido más profundo de la palabra. Nos une también el sentimiento de orgullo y de valoración por lo local. En Colombia tenemos una gran despensa y una inmensa variedad de ingredientes, recetas y tradiciones que pocas veces enaltecemos, y esta es una oportunidad para hacerlo”, afirma Santiago Isaza, quien además explica que esos dos elementos, el del apoyo a lo nuestro y la unión de colegas, fueron los motores que impulsaron la creación de este evento.



Con esta iniciativa, los cocineros buscan encontrar la manera de conectarse con sus comensales, llevarles su sabor a donde ellos estén y más en una época en la que no pueden visitar sus restaurantes o acudir presencialmente a vivir sus experiencias, y al tiempo explorar la forma de reactivar sus empresas (de las que dependen un número relevante de empleos y economías familiares) y aportar solidariamente a quienes lo necesitan.

El pasado 4 de julio se realizó la primera versión de ‘Sabores de Colombia’, en la que más de 240 personas cocinaron platos de la región Pacífica, Caribe y Andina.



“Ha sido una vivencia muy linda, porque nos ha unido como cocineros. En un momento en el que todos estamos afectados, es nuestra forma de conectarnos con nuestros clientes”, dice Carmen Ángel al referirse al resultado de la primera edición de ‘Sabores de Colombia’.



Esta idea integra a expertos de diferentes estilos y escuelas, como Óscar Pérez y María Adelaida Moreno, reconocidos por su trayectoria y conocimientos invaluables, pues llevan su vida entera trabajando por la gastronomía; cocineros con restaurantes de alto nivel gastronómico como Carmen Ángel del restaurante Carmen y Laura Londoño de Oci.mde, a otro de restaurantes casuales como Santiago Isaza, y a un experto en catering y desarrollo de la industria gastronómica como Pedro Fernández.



Los interesados pueden comunicarse al teléfono: 312 7886357



