Brad Pitt, el famoso actor de Hollywood, ha estado saliendo en secreto con Inés de Ramón, una destacada empresaria y diseñadora de joyas, durante varios meses.



La nueva pareja parece ir muy bien, sin embargo, existe un aspecto que ha llamado la atención y es que Pitt tiene un protocolo muy detallado para presentar a sus hijos a sus parejas.



De Ramón tiene raíces tanto estadounidenses como españolas, lo que le permite hablar con fluidez el castellano y otros cuatro idiomas.



Según fuentes cercanas, Brad Pitt quiere asegurarse de que la relación con Inés sea sólida antes de involucrar a sus hijos, según informa El Nacional CAT.



"No se toma a la ligera la idea de presentar a sus hijos a alguien nuevo en su vida", declaró una fuente a 'US Weekly'. Aunque han sido discretos en público, el actor ganador del Oscar ya ha presentado a su novia a algunos de sus amigos más cercanos, como George Clooney, Cindy Crawford y Rande Gerber, lo que sugiere que la relación va por buen camino, aunque todavía no están considerando vivir juntos", aseguró la fuente.



Antes de entablar una relación con Brad Pitt, Angelina Jolie adoptó a Maddox, su hijo mayor. Sin embargo, cuando empezó su relación con el actor no dudaron en adoptar a Zahara y a Pax Thien. Foto: AFP

Desde que comenzó la relación, la pareja ha tratado de no hacer pública la relación y pocas veces se les ha visto en eventos. No obstante, uno de ellos fue en marzo de este año en la alfombra roja de los Gem Awards, en Nueva York.



También se conoció que se les había visto en una cena relacionada con los premios Cesar, han pasado fines de semana en París e incluso el actor le ha enviado flores justo en la semana en la que se conoció su divorcio con Paul Wesley, con quien estuvo casada en 2019.

