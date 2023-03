Georgina Rodríguez, reconocida en el mundo por ser la actual pareja de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del fútbol en los últimos años, ha estrenado la segunda temporada de su serie en Netflix, en la que da a conocer su vida llena de lujos.



En esta producción, llamada ‘Soy Georgina’, la modelo muestra todo lo que ha tenido que vivir en los últimos meses y también su día a día acompañada de su familia, grupo de amigos y personas cercanas.

El estreno de la segunda temporada de la serie llegó el 24 de marzo. Se trata de un documental sobre la vida de la pareja de Cristiano Ronaldo, que ha generado gran repercusión en los espectadores y las redes sociales, pues los internautas discuten y dan su opinión acerca del diario vivir de la famosa argentina.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y sus hijos en Mallorca. Foto: Instagram: @georginagio

Las críticas hacia la vida de Georgina no han tardado en llegar y esta vez esos comentarios han atacado varios factores expuestos en su serie.



La presentadora española Ema García, por ejemplo, arremetió en contra de la pareja de Cristiano Ronaldo por la percepción tan alejada de la realidad que tiene sobre la vida, pues, según ella, está empañada por altas sumas de dinero, lujos innecesarios y riquezas.

"¿Está Georgina Rodríguez un poquito alejada de la realidad, o solo me lo parece?": la pregunta de Verónica Sanz sobre la influencer pic.twitter.com/6xGtyIdYR8 — TVMASPI (@sebas_maspons) March 26, 2023

“Vive en un mundo aparte y le falta mucha información de la vida general. Estaba intentando hacerme una idea en qué ha pensado, sus declaraciones están fuera de lugar, la realidad es la realidad”, dijo la también periodista.



Y agregó: “Creo que es ignorancia en general. Para mí, es ignorancia y falta de información, no tiene ninguna necesidad”.



Georgina, una vez oficializó el estreno de la segunda temporada de su serie, concedió una entrevista en ‘El Hormiguero’, un famoso programa español. Allí arrojó algunas frases por las que fue cuestionada.

“Cuando mis hijos no quieren comer, les pongo videos de niños pobres y les digo 'esto os puede pasar’”, dijo la famosa.



Desde que se volvió famosa, Georgina se muestra tal como es y revela detalles de cómo es su relación con el famoso futbolista Cristiano Ronaldo y con sus cinco hijos, quienes la hacen sentir muy orgullosa.



Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, ya que existen cibernautas a favor y en contra de lo que dice la famosa argentina.



“No le veo la polémica. Los niños deben saber que existen otras realidades y no hay mejor forma para hacerlo que mostrarles videos” y “Georgina Rodríguez me parece una persona bien pedante, pretenciosa y que se olvida de dónde viene. Cero humilde”, son algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales.

